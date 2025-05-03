Зеленський не підтримав ідею Путіна про триденне перемир'я: Театральна постановка

Президент Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою для створення атмосфери виходу РФ з ізоляції, і наполягає натомість на перемир'ї на 30 днів, як запропонували США.

Джерело: Зеленський під час закритого спілкування з журналістами, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Безумовне припинення вогню - модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої - бажано раніше.

Реклама:

Так спробуймо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися".

Деталі: Зеленський відзначив, що якщо РФ дійсно готові говорити про реальне припинення вогню, "ми повинні підтримати американську стратегію і на 30 днів піти на припинення вогню".

Він також відзначив, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Зеленського: "Це більше театральна постановка з його боку. Тому що за два-три дні ніякий план наступних кроків щодо закінчення війни побудувати неможливо.

І тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно - тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, - допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто або знаходимося в війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-ме - нам все одно. З 7-го - 30 днів".

Що передувало: У Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні, як росіяни називають Другу світову війну.