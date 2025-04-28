Путін оголосив триденне перемир′я на честь Дня перемоги
Понеділок, 28 квітня 2025, 14:19
У Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні, як росіяни називають Другу світову війну.
Джерело: "РИА Новости"
Деталі: Повідомляється, що "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні буде діяти з нуля годин з сьомого травня на восьме до опівночі з 10 на 11 травня.
Реклама:
У Путіна заявили, що спинять бойові дії на цей час начебто "з гуманітарних міркувань".
"Росія вважає, що Україна має наслідувати приклад і також оголосити перемир'я в дні 80-річчя Перемоги", - заявили у Кремлі.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- Перед цим Путін вже оголошував "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. При цьому в Міноборони РФ заявляли, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного дотримання Києвом.
- Тоді ж президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально в питанні припинення вогню Росією. Він також запропонував продовжити перемир'я й після 20 квітня, якщо повна тиша дійсно запанує.
- За даними моніторингового проєкту DeepState, практично на жодних напрямках військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", яке обіцяли росіяни.