Путін оголосив триденне перемир′я на честь Дня перемоги

У Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні, як росіяни називають Другу світову війну.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні буде діяти з нуля годин з сьомого травня на восьме до опівночі з 10 на 11 травня.

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У Путіна заявили, що спинять бойові дії на цей час начебто "з гуманітарних міркувань".

"Росія вважає, що Україна має наслідувати приклад і також оголосити перемир'я в дні 80-річчя Перемоги", - заявили у Кремлі.

Передісторія:

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