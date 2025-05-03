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Україна не може гарантувати безпеку іноземцям, які їдуть у Москву на 9 травня – Зеленський

Роман ПетренкоСубота, 3 травня 2025, 12:26
Україна не може гарантувати безпеку іноземцям, які їдуть у Москву на 9 травня – Зеленський
зеленський, фото: ОП

Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня, оскільки російська сторона може вчиняти щодо гостей будь-які дії, а українська не може нести відповідальність за те, що відбувається у РФ, відзначає президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський під час закритого спілкування з журналістами, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати.

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Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: "Ми не рекомендуємо вам з погляду (безпеки, - ред.) відвідувати РФ. А якщо ви це робите - не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення...

... Україна точно не несе ніякої відповідальності за те, що відбувається сьогодні в Росії. Це факт. Ми несемо відповідальність, коли ми знаходимося тут. Тим більше, що я впевнений, що такою самою дипломатією займаються інші країни з росіянами, коли вони приїжджають до нас, і як показує досвід, у нас бувало багато різних лідерів, і під час їх візитів були різного формату удари, штурми, залякування".

Нагадаємо: У цій же розмові Зеленський не підтримав ідею Путіна про триденне перемир'я на ті дні.

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ЗеленськийРосія
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