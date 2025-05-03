Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку

Армія Росії здійснила 50 спроб прориву оборони українських сил на Новопавлівському напрямку, 28 боєзіткнень досі тривають.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00

Загалом, від початку доби на фронті сталося 123 бойові зіткнення. Найактивніше діють російські війська на таких напрямках:

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Харківський – дві атаки в районі Вовчанська;

Куп’янський – штурми біля Загризового, бій триває;

Лиманський – дев’ять атак поблизу населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки;

Краматорський – три атаки противника в районі Часового Яру та в бік Майського і Білої Гори, один бій триває;

Торецький – одна атака в районі Кримського;

Покровський – 46 атак різної інтенсивності, 10 боїв тривають;

Курський – українські захисники відбили п’ять атак, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку армія РФ застосувала некеровані авіаційні ракети по Малинівці та Гуляйполю.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках армія РФ наступальних дій не проводила.

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