Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку

Українська правдаСубота, 3 травня 2025, 17:00
Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку
фото: 78 ОДШП

Армія Росії здійснила 50 спроб прориву оборони українських сил на Новопавлівському напрямку, 28 боєзіткнень досі тривають.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00

Загалом, від початку доби на фронті сталося 123 бойові зіткнення. Найактивніше діють російські війська на таких напрямках:

Реклама:
  • Харківський – дві атаки в районі Вовчанська;
  • Куп’янський – штурми біля Загризового, бій триває;
  • Лиманський – дев’ять атак поблизу населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки;
  • Краматорський – три атаки противника в районі Часового Яру та в бік Майського і Білої Гори, один бій триває;
  • Торецький – одна атака в районі Кримського;
  • Покровський – 46 атак різної інтенсивності, 10 боїв тривають;
  • Курський – українські захисники відбили п’ять атак, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку армія РФ застосувала некеровані авіаційні ракети по Малинівці та Гуляйполю.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках армія РФ наступальних дій не проводила.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

ГенштабЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку
Волцу, який втратив роботу, пропонували кілька посад на вибір – CBS
Український безпілотний катер вперше в історії збив російський літак
Зеленський: США мають скасувати візи нардепам, які не підтримають угоду про надра
Зеленський про зустріч із Трампом у Римі: Найкраща розмова з усіх
Над Україною збили 77 зі 183 російських безпілотників
Усі новини...
Україна не може гарантувати безпеку іноземцям, які їдуть у Москву на 9 травня – Зеленський
Зеленський про можливий вихід США з переговорів: Європа буде поруч
Медведєв і Захарова відповіли Зеленському: "10 травня у Києві може не настати"
Росіяни тричі за день обстріляли Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено газопровід
Останні новини
18:10
Лікар розповів про стан здоров’я Вучича: Відчув сильний біль у грудях
18:08
За тиждень Нацбанк продав 748 мільйонів доларів
17:49
Армія РФ скинула вибухівку на центр Херсона: поранено двоє жінок
17:40
В Латвії заявили про необхідність мати на озброєнні "великі системи"
17:07
ЄС засудив Росію за відкриття прямого авіасполучення з невизнаною Абхазією
17:06
Вчені знайшли нове джерело золота в космосі: воно могло існувати ще за раннього Всесвіту
17:00
Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку
16:59
мапаУ неділю в Україні до 28° і грози, можливе ускладнення роботи транспорту
16:50
Шведський міністр обурився святкуванням 9 травня в Стокгольмі
16:46
фотоРосіяни тричі за день обстріляли Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено газопровід
Усі новини...
Реклама:
Реклама: