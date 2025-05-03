Армія РФ скинула вибухівку на центр Херсона: поранено двоє жінок

У центрі Херсона у суботу вдень, 3 травня, армія Росії скинула вибухівку з безпілотника, унаслідок чого постраждали двоє цивільних жінок віком 55 та 83 років.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація; Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "Близько 12:50 у Херсоні військові армії рф атакували FPV-дроном одну з центральних вулиць. Внаслідок чого отримали поранення двоє жінок 55-ти і 83-ти років".

Реклама:

Деталі: За даними медиків, постраждалі отримали вибухові й черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення. Бригада екстреної медичної допомоги доправила жінок до лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

За даними прокуратури, у суботу вранці під артобстріл потрапила Антонівка на Херсонщині – уламкові поранення отримали 74-річна жінка та 68-річний чоловік.

За цими фактами розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

РЕКЛАМА:

Передісторія: