Армія РФ скинула вибухівку на центр Херсона: поранено двоє жінок
У центрі Херсона у суботу вдень, 3 травня, армія Росії скинула вибухівку з безпілотника, унаслідок чого постраждали двоє цивільних жінок віком 55 та 83 років.
Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація; Херсонська обласна прокуратура
Дослівно: "Близько 12:50 у Херсоні військові армії рф атакували FPV-дроном одну з центральних вулиць. Внаслідок чого отримали поранення двоє жінок 55-ти і 83-ти років".
Деталі: За даними медиків, постраждалі отримали вибухові й черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення. Бригада екстреної медичної допомоги доправила жінок до лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
За даними прокуратури, у суботу вранці під артобстріл потрапила Антонівка на Херсонщині – уламкові поранення отримали 74-річна жінка та 68-річний чоловік.
За цими фактами розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
Передісторія:
- 2 травня російські війська атакували центральну частину Херсона з безпілотника, внаслідок чого поранено двох чоловіків 52 та 60 років.