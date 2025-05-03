Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ скинула вибухівку на центр Херсона: поранено двоє жінок

Українська правдаСубота, 3 травня 2025, 17:49
Армія РФ скинула вибухівку на центр Херсона: поранено двоє жінок
ДСНС Херсонщини

У центрі Херсона у суботу вдень, 3 травня, армія Росії скинула вибухівку з безпілотника, унаслідок чого постраждали двоє цивільних жінок віком 55 та 83 років.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація; Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "Близько 12:50 у Херсоні військові армії рф атакували FPV-дроном одну з центральних вулиць. Внаслідок чого отримали поранення двоє жінок 55-ти і 83-ти років". 

Реклама:

Деталі: За даними медиків, постраждалі отримали вибухові й черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення. Бригада екстреної медичної допомоги доправила жінок до лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

За даними прокуратури, у суботу вранці під артобстріл потрапила Антонівка на Херсонщині – уламкові поранення отримали 74-річна жінка та 68-річний чоловік.

За цими фактами розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

Херсонвійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня
Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку
Волцу, який втратив роботу, пропонували кілька посад на вибір – CBS
Український безпілотний катер вперше в історії збив російський літак
Зеленський: США мають скасувати візи нардепам, які не підтримають угоду про надра
Зеленський про зустріч із Трампом у Римі: Найкраща розмова з усіх
Усі новини...
Херсон
Росіяни атакували Херсон дронами: поранено двох чоловіків, згоріло авто
РФ скинула два КАБи на Херсон – у багатоповерхівці зруйновані верхні поверхи
ГУР викрило окупантів, які вивезли майже 360 тисяч архівних документів з Херсона
Останні новини
19:22
Вучич, який збирався до Москви, навряд зможе повноцінно працювати найближчими днями – лікар
19:20
Російський дрон вдруге за день атакував центр Херсона: є загиблий і поранені
19:16
Швеція хоче платити мігрантам по 32 тисячі євро за повернення додому
18:48
Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня
18:08
За тиждень Нацбанк продав 748 мільйонів доларів
17:49
Армія РФ скинула вибухівку на центр Херсона: поранено двоє жінок
17:40
В Латвії заявили про необхідність мати на озброєнні "великі системи"
17:07
ЄС засудив Росію за відкриття прямого авіасполучення з невизнаною Абхазією
17:06
Вчені знайшли нове джерело золота в космосі: воно могло існувати ще за раннього Всесвіту
17:00
Генштаб: Росіяни 50 разів намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: