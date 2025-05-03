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Російський дрон вдруге за день атакував центр Херсона: є загиблий і поранені

Українська правдаСубота, 3 травня 2025, 19:20
Російський дрон вдруге за день атакував центр Херсона: є загиблий і поранені
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ілюстративне фото

Близько 18:30 у суботу, 3 травня, армія Росії завдала удару по центру Херсона, використавши безпілотник. Внаслідок атаки попередньо загинула одна людина, ще двоє –поранені.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: Удар російські військові завдали по людному місцю – у районі площі Свободи та ЦУМу.

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Дослівно: "Прошу всіх херсонців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу. Тут спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників".

Що цьому передувало:

  • 3 травня близько 12:50 у Херсоні військові армії РФ атакували FPV-дроном одну з центральних вулиць. Внаслідок чого отримали поранення двоє жінок 55-ти і 83-ти років

Херсонвибух
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