Російський дрон вдруге за день атакував центр Херсона: є загиблий і поранені

Близько 18:30 у суботу, 3 травня, армія Росії завдала удару по центру Херсона, використавши безпілотник. Внаслідок атаки попередньо загинула одна людина, ще двоє –поранені.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: Удар російські військові завдали по людному місцю – у районі площі Свободи та ЦУМу.

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Дослівно: "Прошу всіх херсонців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу. Тут спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників".

Що цьому передувало: