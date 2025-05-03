Росіяни вбили щонайменше двох людей на Донеччині в суботу

Внаслідок російських атак у суботу 3 травня загинули щонайменше двоє мешканців Донеччини.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

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У Мирнограді росіяни вбили 56-річного чоловіка, пошкодили 6 приватних будинків. Друга жертва — 69-річний житель Комара".

Деталі: Філашкін також нагадав, що у Костянтинівці одна людина дістала поранення, пошкоджено численні будинки.