Росіяни вбили щонайменше двох людей на Донеччині в суботу
Субота, 3 травня 2025, 20:05
Внаслідок російських атак у суботу 3 травня загинули щонайменше двоє мешканців Донеччини.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "Щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.
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У Мирнограді росіяни вбили 56-річного чоловіка, пошкодили 6 приватних будинків. Друга жертва — 69-річний житель Комара".
Деталі: Філашкін також нагадав, що у Костянтинівці одна людина дістала поранення, пошкоджено численні будинки.