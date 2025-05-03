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Зеленський анонсував нові санкції проти посередників, які допомагають Росії обходити обмеження

Українська правдаСубота, 3 травня 2025, 22:07
Зеленський анонсував нові санкції проти посередників, які допомагають Росії обходити обмеження
Офіс президента України

Україна готує санкційний пакет, який буде спрямований проти суб’єктів у третіх країнах, які допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження.

Джерело: вечірнє звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Готуємо наші санкційні пакети – зокрема, проти субʼєктів та схем у третіх країнах, які, на жаль, допомагають Росії обходити частину санкцій".

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Деталі: Зеленський відзначив, що світові санкції проти російської енергетики та фінансової системи здатні суттєво вплинути на здатність Кремля продовжувати війну.

За його словами, нинішня економічна ситуація в Росії вже погіршується, зокрема через зниження цін на нафту, однак цього недостатньо, аби війна стала для Москви справжньою проблемою. 

Він підкреслив, що санкційний тиск має бути посилений саме в енергетичному та банківському секторах.

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Пряма мова: "Це ще не такі умови, щоб Росія відчула війну як фундаментальну проблему для себе. Тому санкції світу – санкції проти енергетики російської, проти банків – точно можуть допомогти миру. Ми говорили про це з партнерами. Ми знаємо, що партнери нас почули. Наближаємо дії".

Деталі: Зеленський також заявив, що Україна готова до негайного припинення вогню за умови, що Росія зробить дзеркальні кроки та забезпечить повну тишу щонайменше на 30 діб.

Пряма мова: "Ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли".

Деталі: Крім того, за словами президента, Україна очікує найближчим часом важливі рішення щодо оборонної підтримки від партнерів, а також активно готує основу для післявоєнної відбудови.

Передісторія:

  • 3 травня агентство Reuters повідомило, що американські чиновники завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії.

Зеленськийсанкції
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