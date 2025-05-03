Вучича виписали з лікарні, він тимчасово скасував усі заходи

Президента Сербії Александра Вучича після 17.00 у суботу, 3 травня, виписали з Військово-медичної академії в Белграді після короткої госпіталізації.

Джерело: міністр фінансів Сініша Малі у коментарі телебаченню Сербії RTS

Деталі: За словами міністра, Вучич почувається краще, але за рекомендацією лікарів скасував усі заплановані заходи на найближчі дні та залишатиметься під наглядом медиків.

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Дослівно: "Президент скасував усі заходи та обов’язки на найближчі кілька днів. Коли одужає, звернеться до громадськості".

Деталі: За словами сербського міністра, він був присутній у момент, коли Вучичу стало зле під час візиту до США. Малі підкреслив важливість цього візиту, зважаючи на геополітичну ситуацію, нову адміністрацію США, питання тарифів та санкцій проти нафтової галузі Сербії.

Пряма мова: "Ми хотіли вирішити якнайбільше проблем, що впливають на громадян Сербії та майбутнє нашої країни. Національний з’їзд Республіканської партії був чудовою можливістю. З одного боку – вечеря, організована Дональдом Трампом, на якій президент мав бути присутнім. Ми готувалися до цієї неформальної зустрічі, але йому раптово стало погано. Мені важко про це говорити"

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Деталі: Він нагадав, що це не перший випадок проблем зі здоров’ям Вучича, але висловив упевненість у його швидкому одужанні.

Пряма мова: "Це вже четвертий такий випадок, ви чули й лікаря. Я сподіваюся на його швидке відновлення".

Передісторія: