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У Чехії відповіли Келлогу, який допустив припинення розширення НАТО

Іванна Костіна, Альона Мазуренко П'ятниця, 30 травня 2025, 11:20
У Чехії відповіли Келлогу, який допустив припинення розширення НАТО
Прапор Чехії. фото ілюстративне pixabay

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський відреагував на заяви спецпосланця президента США у питаннях України Кіта Келлога, який заявив про готовність обговорювати припинення розширення НАТО на схід.

Джерело: "Європейська правда", Ліпавський у соцмережі Х

Деталі: Ліпавський наголосив, що розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, а не навпаки.

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"Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни не ведеться. В інших регіонах – ведеться", – написав Ліпавський.

Як повідомлялося, Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.

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Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна обов’язково має бути присутня на саміті НАТО у Гаазі, а відсутність запрошення виглядатиме як "перемога Путіна над НАТО".

ЧехіяНАТОСША
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