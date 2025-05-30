Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп в емоційному стилі звинуватив Китай у порушенні митної угоди

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 30 травня 2025, 17:08
Трамп в емоційному стилі звинуватив Китай у порушенні митної угоди
фото: James Devaney/GC Images

Американський президент Дональд Трамп емоційно звинуватив Китай у порушенні домовленосі про взаємне зниження мит.

Джерело: про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трамп заявив, що до домовленості про зниження тарифів "Китай перебував у серйозній економічній небезпеці" і там, "м'яко кажучи, почалися "громадянські заворушення".

Реклама:

"Я уклав швидку угоду з Китаєм, щоб врятувати їх від того, що, на мою думку, могло бути дуже поганою ситуацією, і я не хотів, щоб це сталося", – наголосив він.

Але, стверджує президент США, "Китай, що, мабуть, не є для декого несподіванкою, повністю порушив угоду з нами" (останні слова написані великими літерами. – Ред.).

Трамп при цьому не уточнив, як саме Китай не дотримується угоди зі США, і не зазначив, як на оголошене ним порушення відповість американська сторона.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, згідно з домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".

Нагадаємо, Дональд Трамп підняв тарифи на імпорт з Китаю до 145%, а Пекін своїми заходами у відповідь підвищила тарифи на американські товари до 125%.

За квітень експорт з Китаю до США обвалився на 21%, а від бізнесу почали лунати побоювання про загрозу дефіциту товарів і компонентів. Під кінець квітня Трамп почав визнавати, що безпрецедентні мита проти Китаю доведеться знизити.

ТрампКитайтарифи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоДБР затримало Ємельянова на виході з Печерського суду, який випустив його з-під варти – джерело
фотоЗеленський: Росія робить усе, щоб наступна зустріч була безрезультатною
Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств критичних для потреб війська
Нові ліміти на перекази та платна послуга в "Дії": що зміниться в Україні з 1 червня
Випускникам-медикам, які поїдуть працювати в села чи зону бойових дій, виплатять 200 тисяч гривень
Україна готова до переговорів, але все ще чекає "меморандум" від Росії – Сибіга
Усі новини...
Трамп
МЗС Туреччини: Зустріч Зеленського, Путіна і Трампа могла б відбутись після "другого Стамбула"
Сибіга: Україна вітатиме, якщо до зустрічі Зеленського і Путіна приєднається Трамп
Маск надалі буде неофіційним радником Трампа – ЗМІ
Останні новини
19:08
Федерація баскетболу України дискваліфікувала двох тренерів за спробу підкупити арбітра
18:55
фотоДБР затримало Ємельянова на виході з Печерського суду, який випустив його з-під варти – джерело
18:50
Небензя заявив, що Україна на час перемир’я має зупинити мобілізацію, а Захід – постачати зброю
18:32
Педагогам надаватимуть 1 рік відстрочки від мобілізації: постанова Кабміну
18:28
Сибіга: Росія не розуміє нормального ставлення, потрібні санкції
18:26
Сирський доручив провести службове розслідування щодо блокування автівки ТЦК у Кам'янці-Подільському
18:19
Група DCH Ярославського закриває гральні бізнес-проєкти: на чому зосередиться
18:13
Як діяти у масовій надзвичайній ситуації, щоб не заважати рятувальникам? Інструкція МОЗ
18:02
Уряд затвердив ціну та умови продажу "Вінницяпобутхім", який належав росіянину
18:01
фотоЗеленський: Росія робить усе, щоб наступна зустріч була безрезультатною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: