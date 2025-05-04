Росіяни атакували Київ БпЛА: внаслідок падіння уламків виникли пожежі
Неділя, 4 травня 2025, 00:58
У Києві внаслідок падіння уламків ворожих дронів сталися пожежі.
Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко
Деталі: Ткаченко повідомляв, що зафіксовані падіння уламків в Оболонському, Шевченківському та Святошинському районах столиці.
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Згодом він зазначив, що в Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля і верхніх поверхів житлового будинку.
В Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках.
Пряма мова Ткаченка: "В Оболонському районі за іншою адресою горить 7 автомобілів".
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Оновлено: За даними Кличка, було одне звернення до медиків у Святошинському районі. Допомогу медики надали на місці.