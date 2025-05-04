ДСНС про нічну ворожу атаку на Київ: семеро постраждалих, є руйнування
У ніч проти 4 травня внаслідок атаки російських безпілотників у столиці виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському, 7 постраждалих осіб, з яких 2 дітей.
Джерело: ДСНС
Деталі: В Оболонському райні виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полум’я розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.
За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.
У Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.
У Шевченківському – загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.
Дослівно: ДСНС: "Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється".