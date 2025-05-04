Трамп був незадоволений позицією Волца щодо Ірану – ЗМІ
За даними The Washington Post, президент США Дональд Трамп був незадоволений позицією свого ексрадника Майка Волца щодо Ірану та його координацією в цьому питанні з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Джерело: The Washington Post з посиланням на джерела, суспільний мовник "Суспільне"
Деталі: Волц, за даними співрозмовників WP, з самого початку роботи в адміністрації Трампа конфліктував з іншими чиновниками, зокрема щодо того, чи слід застосовувати військову силу проти Ірану.
Джерела також стверджують, що Волц інтенсивно координував плани з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу перед тим, як той зустрівся з американським президентом в Овальному кабінеті Білого дому. Імовірно, ексрадник Трампа поділяв переконання ізраїльського лідера, що настав час завдати удару по Ірану.
"Волц хотів спрямувати політику США в напрямку, який не влаштовував Трампа… Це дійшло до Трампа, і президент був незадоволений цим", – сказав співрозмовник.
Що передувало: Майкл Волц втратив посаду після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, де обговорювались військові удари по Ємену.
Після цього ЗМІ називали кількох претендентів на цю посаду, зокрема спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа та заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера.
У бесіді з главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс Волцу було запропоновано кілька посольських посад, зокрема у Саудівській Аравії.
Після нетривалих роздумів Волц вибрав посаду посла в ООН.