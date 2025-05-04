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Трамп був незадоволений позицією Волца щодо Ірану – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 4 травня 2025, 04:30
Трамп був незадоволений позицією Волца щодо Ірану – ЗМІ
Майк Волц, фото: Getty Images

За даними The Washington Post, президент США Дональд Трамп був незадоволений позицією свого ексрадника Майка Волца щодо Ірану та його координацією в цьому питанні з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Джерело: The Washington Post з посиланням на джерела, суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: Волц, за даними співрозмовників WP, з самого початку роботи в адміністрації Трампа конфліктував з іншими чиновниками, зокрема щодо того, чи слід застосовувати військову силу проти Ірану.

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Джерела також стверджують, що Волц інтенсивно координував плани з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу перед тим, як той зустрівся з американським президентом в Овальному кабінеті Білого дому. Імовірно, ексрадник Трампа поділяв переконання ізраїльського лідера, що настав час завдати удару по Ірану.

"Волц хотів спрямувати політику США в напрямку, який не влаштовував Трампа… Це дійшло до Трампа, і президент був незадоволений цим", – сказав співрозмовник.

Що передувало: Майкл Волц втратив посаду після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, де обговорювались військові удари по Ємену.

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Після цього ЗМІ називали кількох претендентів на цю посаду, зокрема спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа та заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера.

У бесіді з главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс Волцу було запропоновано кілька посольських посад, зокрема у Саудівській Аравії.

Після нетривалих роздумів Волц вибрав посаду посла в ООН.

США
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