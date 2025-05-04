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Рятувальники показали наслідки атаки російських БпЛА на Черкаси

Ольга Глущенко Неділя, 4 травня 2025, 07:16

Надзвичайники показали наслідки ворожої атаки БпЛА на Черкаси ввечері 3 травня, зазначивши, що одна людина постраждала, виникло 5 пожеж.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Внаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність".

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Деталі: За даними рятувальників, значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир.

У ДСНС додали, що загалом постраждала одна людина.

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Що передувало: Пізно ввечері 3 травня в Черкасах на тлі загрози ворожих дронів пролунала серія вибухів, виникли пожежі.

Черкасибезпілотникипожежаросійсько-українська війна
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