Рятувальники показали наслідки атаки російських БпЛА на Черкаси

Надзвичайники показали наслідки ворожої атаки БпЛА на Черкаси ввечері 3 травня, зазначивши, що одна людина постраждала, виникло 5 пожеж.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Внаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність".

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Деталі: За даними рятувальників, значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир.

У ДСНС додали, що загалом постраждала одна людина.

Наслідки ворожої атаки БпЛА на Черкаси.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/41JgXTZxgo РЕКЛАМА: May 4, 2025

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Що передувало: Пізно ввечері 3 травня в Черкасах на тлі загрози ворожих дронів пролунала серія вибухів, виникли пожежі.