Рятувальники показали наслідки атаки російських БпЛА на Черкаси
Надзвичайники показали наслідки ворожої атаки БпЛА на Черкаси ввечері 3 травня, зазначивши, що одна людина постраждала, виникло 5 пожеж.
Джерело: ДСНС
Дослівно ДСНС: "Внаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність".
Деталі: За даними рятувальників, значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир.
У ДСНС додали, що загалом постраждала одна людина.
Наслідки ворожої атаки БпЛА на Черкаси.
Відео: ДСНС pic.twitter.com/41JgXTZxgo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 4, 2025РЕКЛАМА:
Що передувало: Пізно ввечері 3 травня в Черкасах на тлі загрози ворожих дронів пролунала серія вибухів, виникли пожежі.