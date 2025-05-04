Втрати ворога за добу: два літаки, 1340 солдатів і 11 танків
Неділя, 4 травня 2025, 07:56
За минулу добу Росія у війні проти України втратила два літаки, 1340 солдатів і 11 танків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА ОТР, крилаті ракети та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".
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Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 956810 (+1340) осіб,
- танків ‒ 10758 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22403 (+24) од,
- артилерійських систем – 27327 (+52) од,
- РСЗВ – 1376 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 1155 (+1) од,
- літаків – 372 (+2) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34860 (+163) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47141 (+129) од.