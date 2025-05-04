Втрати ворога за добу: два літаки, 1340 солдатів і 11 танків

За минулу добу Росія у війні проти України втратила два літаки, 1340 солдатів і 11 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА ОТР, крилаті ракети та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

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Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно склали: