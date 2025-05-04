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Втрати ворога за добу: два літаки, 1340 солдатів і 11 танків

Ольга Глущенко Неділя, 4 травня 2025, 07:56
Втрати ворога за добу: два літаки, 1340 солдатів і 11 танків
ілюстративне фото: Генштаб

За минулу добу Росія у війні проти України втратила два літаки, 1340 солдатів і 11 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА ОТР, крилаті ракети та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

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Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 956810 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 10758 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22403 (+24) од,
  • артилерійських систем – 27327 (+52) од,
  • РСЗВ – 1376 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 1155 (+1) од,
  • літаків – 372 (+2) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34860 (+163) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47141 (+129) од.

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