Зеленський: Сили оборони "відмінусували" другий російський літак за добу

Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження другого за добу ворожого літака – на території окупованого Криму.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості – і в небі, і на морі.

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Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона. Доказ українських спроможностей.

Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус ще один, другий, російський літак за добу. Також знищені військові склади".

Деталі: Зеленський також зазначив, що Україна зберігає присутність на території Курської та Бєлгородської областей РФ, а також відповідає агресору по всьому фронту.

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Що передувало: У ніч на 2 травня в окупованому Криму відбулася масштабна комбінована атака безпілотників, під час якої було вражено військові об'єкти, зокрема аеродроми тактичної авіації.

У суботу 3 травня стало відомо, що 2 травня спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі біля порту "Новоросійськ" ліквідовано російський Су-30 із надводних дронів, оснащених авіаційними ракетами.

Також зранку 3 травня росіяни заявили, що за ніч збили 11 ракет і 170 "українських безпілотних літальних апаратів літакового типу", з них майже 100 над територією окупованого Криму.