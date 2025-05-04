У Запоріжжі зросла кількість поранених через масовану атаку БпЛА

У Запоріжжі кількість поранених внаслідок російського масованого удару у ніч на 2 травня зросла до 34.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Загалом після цієї атаки до медиків звернулися 34 людини.

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16 з них залишаються у лікарнях обласного центру.

Двоє з них, чоловіки, – у тяжкому стані.

Інші пацієнти в стані середньої тяжкості.

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