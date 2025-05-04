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У Запоріжжі зросла кількість поранених через масовану атаку БпЛА

Роман ПетренкоНеділя, 4 травня 2025, 10:20
У Запоріжжі зросла кількість поранених через масовану атаку БпЛА
фото: ОВА

У Запоріжжі кількість поранених внаслідок російського масованого удару у ніч на 2 травня зросла до 34.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Загалом після цієї атаки до медиків звернулися 34 людини.

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16 з них залишаються у лікарнях обласного центру.

Двоє з них, чоловіки, – у тяжкому стані.

Інші пацієнти в стані середньої тяжкості.

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Передісторія: 

  • Увечері 1 травня російські окупаційні війська завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж.
  • Раніше повідомлялося про 31 постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Запоріжжябезпілотники
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