Зеленський після нічних обстрілів: Потрібне припинення вогню не на свята, а на кожен день

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічні обстріли Росії та заявив, що Україні потрібне реальне припинення вогню і вона готова до цього.

Джерело: Зеленський у Facebook

Деталі: Зеленський нагадав, що у ніч на 4 травня рятувальники в Києві гасили пожежі після атаки російських дронів по спальних районах, а у Черкасах горів гуртожиток.

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Президент повідомив, що більшість зі 165 безпілотників, якими вдарила РФ у неділю, – іранські "Шахеди". Вони ними атакували по Харківщині, Миколаївщині, Київщині.

Пряма мова Зеленського: "Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня...

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... Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день".

Нагадаємо: У ніч проти 4 травня внаслідок атаки російських безпілотників у столиці виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському, 11 постраждалих осіб, з яких 2 дітей.