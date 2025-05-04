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Путін "сподівається", що Росії не буде потрібно застосовувати ядерну зброю в Україні

Роман ПетренкоНеділя, 4 травня 2025, 13:13
Путін сподівається, що Росії не буде потрібно застосовувати ядерну зброю в Україні
Володимир Путін. фото Getty Images

Під час нападу на Україну у Росії "не було необхідності" застосовувати ядерну зброю, і ватажок Кремля Володимир Путін сподівається, що так буде й надалі.

Джерело: Путін в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну

Деталі: У фільмі, знятому до 25-річчя перебування Путіна при владі, він розповідає, нібито під час війни Росію "хотіли спровокувати, хотіли домогтися того, щоб зробили помилки".

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Він також стверджує, що у Росії достатньо сил і засобів, щоб "довести війну в Україні до логічного завершення" і "з потрібним для Росії результатом", і застосовувати ядерну зброю для цього не потрібно.

Путін також заявив про неминучість у майбутньому "примирення з українською частиною російського народу".

Нагадаємо: Редактор The Washington Post Боб Вудворд у своїй книзі "Війна" розповів, що американська розвідка на початку осені 2022 року у звітах оцінювала у 50% ймовірності те, що Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні на тлі невдач на полі бою.

Путінядерна зброя
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