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Буданов: Екіпаж знищеного дронами російського Су-30 не вижив

Роман ПетренкоНеділя, 4 травня 2025, 14:49
Буданов: Екіпаж знищеного дронами російського Су-30 не вижив
буданов, фото: УП

Екіпаж другого російського Су-30, який знищили 2 травня у Криму дрони, не вижив.

Джерело: начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю The War Zone

Деталі: Буданов назвав знищення двох літаків історичним моментом.

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За його словами, воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 знищили Су-30 ракетами AIM-9 — ударів завдали із морських безпілотних платформ Magura-7.

Пряма мова Буданова: "Екіпаж першого російського Су-30 врятувало цивільне судно в Чорному морі. Другий ворожий Су-30, за попередніми даними, знищений у Криму ―  екіпаж не вижив.

Ми використовуємо кілька моделей [ракет] на нашій Magura-7, але найкращі результати отримуємо з AIM-9".

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Довідково: AIM-9 Sidewinder ― ракета класу "повітря-повітря" американського виробництва з інфрачервоною системою самонаведення.

Нагадаємо:

  • 2 травня спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі біля порту "Новоросійськ" ліквідовано російський Су-30 із надводних дронів, оснащених авіаційними ракетами.
  • Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив про ураження другого за добу ворожого літака – на території окупованого Криму.

ГУРЧорне моребезпілотники
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