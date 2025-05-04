На Харківщині через пожежу готують евакуацію жителів, у лісі детонують боєприпаси

В Ізюмському районі Харківщини через лісову пожежу готується евакуація місцевих жителів, у лісі детонують залишені російськими військами боєприпаси.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, ДСНС Харківщини

Пряма мова: "В Ізюмському районі спалахнула лісова пожежа, яка вже охопила площу у 20 гектарів.

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У лісі детонують боєприпаси, залишені російськими військами під час окупації.

Готується евакуація місцевих жителів, адже вогонь дістався до житлових будинків біля лісу".

Деталі: Синєгубов додав, що через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Ситуація залишається складною, але контрольованою.

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Як повідомили в ДСНС Харківщини, вранці 4 травня ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по лісовим масивам Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5га.

Загалом на території лісгоспів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, 5 з яких пов’язані з ворожими обстрілами.

Що передувало: У суботу 3 травня масштабна пожежа площею 2000 кв.м. виникла у селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області після того, як росіяни завдали масованого удару по центральній частині населеного пункту.