Шестеро людей поранені на Донеччині внаслідок російських атак

Щонайменше шестеро людей дістали поранення на Донеччині у неділю вранці внаслідок серії атак російської армії.

Джерело: керівник ОВА Вадим Філашкін

Деталі: У Дружківці ворожий дрон атакував промислову зону, поранивши трьох цивільних віком від 65 до 69 років. Наразі фіксуються масштаби пошкоджень.

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У місті Покровськ поранення дістали ще двоє людей, пошкоджено один приватний будинок.

У селі Зарічне Лиманської громади внаслідок удару постраждала одна особа, ще два житлові будинки повністю знищено.

Що цьому передувало:

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