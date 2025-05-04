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Шестеро людей поранені на Донеччині внаслідок російських атак

Українська правдаНеділя, 4 травня 2025, 17:44
Шестеро людей поранені на Донеччині внаслідок російських атак
керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Щонайменше шестеро людей дістали поранення на Донеччині у неділю вранці внаслідок серії атак російської армії.

Джерело: керівник ОВА Вадим Філашкін

Деталі: У Дружківці ворожий дрон атакував промислову зону, поранивши трьох цивільних віком від 65 до 69 років. Наразі фіксуються масштаби пошкоджень.

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У місті Покровськ поранення дістали ще двоє людей, пошкоджено один приватний будинок.

У селі Зарічне Лиманської громади внаслідок удару постраждала одна особа, ще два житлові будинки повністю знищено.

Що цьому передувало:

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Донецька областьвійнаобстріл
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