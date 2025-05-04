Чехія готує поставку боєприпасів Україні на 2026 рік

Чехія вже зараз працює над організацією поставок артилерійських снарядів для України на 2026 рік, оскільки не очікує досягнення миру цьогоріч.

Джерело: заява президента Чехії Петра Павела на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Йдеться про продовження "чеської ініціативи" з поставки снарядів Україні. Чеський президент підтвердив, що цьогоріч у межах цієї ініціативи сподіваються передати Україні 1,8 млн артилерійських боєприпасів.

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Пряма мова: "Водночас, ми вже обговорюємо постачання боєприпасів наступного року. Ми не можемо виходити з того, що в цьому році ми вже досягнемо миру".

Деталі: Якщо ж бойові дії вдасться зупинити, то Україна зможе поповнити цими боєприпасами свої запаси, відзначив Павел.

Пряма мова: "Я переконаний, що артилерійська ініціатива і спроможність постачати Україні достатню кількість боєприпасів є однією з умов, як примусити Росію прийти до думки, що сенсу продовжувати цю війну немає".

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Деталі: Також Павел вважає, що короткочасні "перемир’я" для нібито припинення бойових дій в Україні, які оголошує лідер РФ Володимир Путін, не мають жодного сенсу.

Пряма мова: "Коли ми говоримо про перемир’я на 1-2-3 дні – то таке перемир’я не має сенсу. Ніхто не встигне розпочати переговори. Ми говоримо про 30 днів безумовного перемир’я – з цією пропозицією прийшла Україна".

Деталі: Павел також звернув увагу, що Росія обстрілювала Україну попри так зване "великоднє перемир’я", оголошене у квітні Путіним.

Пряма мова: "Якщо ж говорити про завершення війни – то всі карти поки що має президент Путін. Йому достатньо тільки ухвалити рішення, але поки що він таке бажання не виявляв".

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