Бригада Нацгвардії відбила позицію ворога на Покровському напрямку
Неділя, 4 травня 2025, 20:18
Група швидкого реагування 4-го батальйону 3-ї бригади Національної гвардії України "Спартан" успішно провела штурмову операцію на Покровському напрямку.
Джерело: командувач Національної гвардії України Олександр Півненко
Деталі: Під час операції українські воїни прорвались на ворожу територію та відбили позицію, яка перебувала під контролем окупантів.
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Бійці десантувалися з бронетранспортера, який згодом відкрив вогонь для підтримки дій піхоти.
На опублікованих кадрах видно, як гвардійці атакують ворога.
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Передісторія:
- 4 травня Повітряні сили ЗСУ опублікували відео з оператором ЗРК Patriot, який збив першу російську гіперзвукову ракету "Кинджал" над Києвом.