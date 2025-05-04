Бригада Нацгвардії відбила позицію ворога на Покровському напрямку

Група швидкого реагування 4-го батальйону 3-ї бригади Національної гвардії України "Спартан" успішно провела штурмову операцію на Покровському напрямку.

Джерело: командувач Національної гвардії України Олександр Півненко

Деталі: Під час операції українські воїни прорвались на ворожу територію та відбили позицію, яка перебувала під контролем окупантів.

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Бійці десантувалися з бронетранспортера, який згодом відкрив вогонь для підтримки дій піхоти.

На опублікованих кадрах видно, як гвардійці атакують ворога.

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Передісторія: