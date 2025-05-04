Повітряні сили показали програміста, який вперше у світі збив "Кинджал"

Повітряні сили ЗСУ опублікували відео з оператором ЗРК Patriot, який збив першу російську гіперзвукову ракету "Кинджал" над Києвом 4 травня 2023 року.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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Деталі: Прізвище оператора не називається, зазначено лише його ім'я – Дмитро. Він з'являється на відео з наполовину закритим обличчям.

Пряма мова Дмитра: "Коли почалася війна, я вступив до війська. Я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot і зіб'ю перший "Кинджал" у світі".

Деталі: Оператор розповів, що він та його колеги тоді не знали, що Київ атакує саме "Кинджал".

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Пряма мова: "В той момент ми бачили на екрані, що це балістика, але ми спочатку думали, що це був просто "Іскандер". Лише коли знайшли уламки, тоді вже ми самі дізналися, що це був "Кинджал". Всі раділи, всі один одного вітали. Росія говорила, що "Кинджал" неможливо збити, але виявилося, що все можна збивати і все збивається… Це було вперше у світі, коли збили гіперзвукову балістичну ракету".

Передісторія: