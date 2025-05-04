Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили показали програміста, який вперше у світі збив "Кинджал"

Катерина ТищенкоНеділя, 4 травня 2025, 19:34
Повітряні сили показали програміста, який вперше у світі збив Кинджал
оператор ЗРК Patriot Дмитро, скріншот відео Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ опублікували відео з оператором ЗРК Patriot, який збив першу російську гіперзвукову ракету "Кинджал" над Києвом 4 травня 2023 року.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Реклама:

Деталі: Прізвище оператора не називається, зазначено лише його ім'я – Дмитро. Він з'являється на відео з наполовину закритим обличчям.

Пряма мова Дмитра: "Коли почалася війна, я вступив до війська. Я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot і зіб'ю перший "Кинджал" у світі".

Деталі: Оператор розповів, що він та його колеги тоді не знали, що Київ атакує саме "Кинджал".

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "В той момент ми бачили на екрані, що це балістика, але ми спочатку думали, що це був просто "Іскандер". Лише коли знайшли уламки, тоді вже ми самі дізналися, що це був "Кинджал". Всі раділи, всі один одного вітали. Росія говорила, що "Кинджал" неможливо збити, але виявилося, що все можна збивати і все збивається… Це було вперше у світі, коли збили гіперзвукову балістичну ракету".

Передісторія:

PatriotПовітряні сили ЗСУракетний ударППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоПовітряні сили показали програміста, який вперше у світі збив "Кинджал"
Зеленський про провокації на 9 травня: Якщо хтось вірить росіянам – може випробувати на собі
Трамп уже каже, що не йтиме на третій президентський термін
Сі Цзіньпін підтвердив участь у параді 9 травня у Москві
Зеленський прибув до Чехії
відеоЗапущена з Ємену ракета влучила в аеропорт у Тель-Авіві
Усі новини...
Patriot
Трамп відповів докором на пропозицію Зеленського купити "Патріоти"
Зеленський: Україна готова купити у Сполучених Штатів 10 систем Patriot за $15 млрд
Умєров: Працюємо з іншими країнами для отримання ще одного Patriot
Останні новини
20:43
У понеділок Україну накриють дощі та грози, в Києві похолодає
20:34
Поліція Франції врятувала батька криптовалютного мільйонера, викраденого заради викупу
20:18
ВідеоБригада Нацгвардії відбила позицію ворога на Покровському напрямку
20:16
"Олександрія" здобула вольову перемогу над "Поліссям" у чемпіонаті України з футболу
19:44
Фаворит виборів у Румунії обіцяє дати владу "дискваліфікованому" Джорджеску
19:34
відеоПовітряні сили показали програміста, який вперше у світі збив "Кинджал"
19:14
Чехія готує поставку боєприпасів Україні на 2026 рік
18:55
Зеленський про провокації на 9 травня: Якщо хтось вірить росіянам – може випробувати на собі
18:54
Українська гімнастка Онофрійчук здобула бронзу у крос-батлі на Європейському Кубку в Баку
18:49
Космічний телескоп "Хаббл" зробив фото віддаленої галактики з незвичайним зоряним рукавом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: