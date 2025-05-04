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Росіяни тричі за день атакували Куп'янськ: є постраждалі

Катерина ТищенкоНеділя, 4 травня 2025, 21:27
Росіяни тричі за день атакували Куп'янськ: є постраждалі
наслідки обстрілу Куп'янська 4 травня, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу росіянами Куп'янська на Харківщині постраждали двоє людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

 

Дослівно: "Близько 15:50 ворог обстріляв місто з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа в приватному будинку.

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Постраждали двоє мирних мешканців: 52-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес, 89-річна жінка дістала поранення склом, її ушпиталено".

 

Деталі: Зазначається, що 4 травня війська РФ неодноразово били по Купʼянську. Орієнтовно о 4:00 внаслідок влучання КАБу пошкоджено приватний будинок. А через ворожий обстріл, який відбувся близько 6:00, зруйновано домоволодіння, але обійшлося без постраждалих.

Харківська областьвійна
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