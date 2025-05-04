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Російський дрон атакував авто між Краматорськом і Словʼянськом

Ольга Кириленко, Українська правдаНеділя, 4 травня 2025, 22:51
Російський дрон атакував авто між Краматорськом і Словʼянськом
Руслан Смещук/Facebook

Російський ударний дрон атакував українське авто на підʼїзді до стели "Словʼянськ", що розташована між Краматорськом і Словʼянськом. Це 25 кілометрів до фронту.

Джерело: місцеві телеграм-канали, два співрозмовника УП у правоохоронних органах

Деталі: Коротке відео, на якому біля стели "Словʼянськ" палає легковий автомобіль, зʼявилося у місцевих телеграм-каналах ввечері 4 травня. На оприлюдненому відео голос за кадром каже: "Дрон по дорозі у*бав".

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Двоє незалежні один від одного співрозмовники УП у правоохоронних органах підтвердили цей факт. Утім, відмовлялися розголошувати деталі.

Чому це важливо: Ймовірно, це перший випадок ураження українського авто російським дроном на відрізку між Краматорськом і Словʼянськом, що вважається умовним тилом на Краматорському напрямку. 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення – це величезна відстань, за мірками фронту. Краматорськ, наприклад, розташований за 20 км від ЛБЗ.

Така дальність польоту російських дронів несе суттєву загрозу для військової  логістики та цивільних пересувань на Краматорському напрямку.

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