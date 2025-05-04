Російський дрон атакував авто між Краматорськом і Словʼянськом

Російський ударний дрон атакував українське авто на підʼїзді до стели "Словʼянськ", що розташована між Краматорськом і Словʼянськом. Це 25 кілометрів до фронту.

Джерело: місцеві телеграм-канали, два співрозмовника УП у правоохоронних органах

Деталі: Коротке відео, на якому біля стели "Словʼянськ" палає легковий автомобіль, зʼявилося у місцевих телеграм-каналах ввечері 4 травня. На оприлюдненому відео голос за кадром каже: "Дрон по дорозі у*бав".

Реклама:

Двоє незалежні один від одного співрозмовники УП у правоохоронних органах підтвердили цей факт. Утім, відмовлялися розголошувати деталі.

Чому це важливо: Ймовірно, це перший випадок ураження українського авто російським дроном на відрізку між Краматорськом і Словʼянськом, що вважається умовним тилом на Краматорському напрямку. 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення – це величезна відстань, за мірками фронту. Краматорськ, наприклад, розташований за 20 км від ЛБЗ.

Така дальність польоту російських дронів несе суттєву загрозу для військової логістики та цивільних пересувань на Краматорському напрямку.

РЕКЛАМА:

Передісторія: