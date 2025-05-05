ОАЕ запроваджують штучний інтелект у шкільну програму з 2025 року

Об’єднані Арабські Емірати оголосили про впровадження штучного інтелекту (ШІ) до освітньої програми – з 2025 навчального року курс з’явиться у всіх класах, від дитячого садка до старшої школи.

Джерело: Bloomberg з посиланням на державне інформаційне агентство WAM

Деталі: Повідомляється, що новий предмет зі штучного інтелекту буде включено до навчального плану в ОАЕ вже з 2025 навчального року. Його викладатимуть у всіх класах – від дитячого садка до 12 класу школи. Програма міститиме вивчення етичних питань, основ теорії та практичних навичок використання ШІ.

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Дослівно: "Емірати вже зробили значні інвестиції в центри обробки даних, які використовуються для навчання моделей ШІ, а також створили інвестиційний фонд у сфері штучного інтелекту. За словами джерел, знайомих з ініціативою, упродовж кількох років обсяг фонду може перевищити 100 мільярдів доларів".

Деталі: Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив минулого року, що Емірати можуть стати світовим "регуляторним полігоном" для тестування технологій ШІ, а згодом — очолити розробку глобальних правил щодо обмеження їхнього використання.

Тим часом Сполучені Штати розглядають можливість послаблення обмежень на продаж продукції компанії Nvidia до ОАЕ напередодні візиту президента Дональда Трампа, запланованого на середину травня. Це може підвищити шанси Еміратів у регіональній гонці за лідерство в ШІ. Під час візиту на Близький Схід президент США планує відвідати також Саудівську Аравію та Катар.

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