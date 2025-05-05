Президент Чехії прокоментував можливість направлення миротворців до України

Президент Чехії Петр Павел заявив, що наразі розгортання миротворчих сил в Україні не обговорюється, оскільки немає мирної угоди.

Джерело: Павел під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі

Пряма мова: "Що стосується розміщення миротворчих сил на території України, поки що ми не можемо про це говорити, оскільки не укладена мирна угода. Про мандат важко сказати щось конкретне – це будуть вирішувати окремі держави: кого і в якій кількості вони будуть надсилати.

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Ми зараз говорили про гарантії, яких ми можемо досягти. Я переконаний, що комбінація економічних, політичних і військових гарантій буде достатньою. Без гарантії безпеки для України на сьогодні не обговорюється конкретно, які війська і кого будуть розміщені в Україні."

Деталі: Крім того, Павел прокоментував пропозицію правителя Росії Володимира Путіна щодо короткочасного перемир’я. Він вказав на те, що одноденні чи триденні паузи не мають змісту й не створюють умов для початку реальних мирних переговорів. За словами чеського лідера, важливим є не сам факт перемир’я, а його реальне дотримання.

Водночас Павел наголосив, що саме Україна запропонувала встановити 30-денне перемир’я без додаткових умов. За його словами, саме Путін володіє реальними важелями для завершення війни.

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