Президент Чехії прокоментував можливість направлення миротворців до України
Президент Чехії Петр Павел заявив, що наразі розгортання миротворчих сил в Україні не обговорюється, оскільки немає мирної угоди.
Джерело: Павел під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі
Пряма мова: "Що стосується розміщення миротворчих сил на території України, поки що ми не можемо про це говорити, оскільки не укладена мирна угода. Про мандат важко сказати щось конкретне – це будуть вирішувати окремі держави: кого і в якій кількості вони будуть надсилати.
Ми зараз говорили про гарантії, яких ми можемо досягти. Я переконаний, що комбінація економічних, політичних і військових гарантій буде достатньою. Без гарантії безпеки для України на сьогодні не обговорюється конкретно, які війська і кого будуть розміщені в Україні."
Деталі: Крім того, Павел прокоментував пропозицію правителя Росії Володимира Путіна щодо короткочасного перемир’я. Він вказав на те, що одноденні чи триденні паузи не мають змісту й не створюють умов для початку реальних мирних переговорів. За словами чеського лідера, важливим є не сам факт перемир’я, а його реальне дотримання.
Водночас Павел наголосив, що саме Україна запропонувала встановити 30-денне перемир’я без додаткових умов. За його словами, саме Путін володіє реальними важелями для завершення війни.
Передісторія:
- Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.
- З того часу відбулися декілька зустрічей коаліції у різних форматах. Зокрема, 15 березня на околицях Лондона зустрілись військові керівники, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.
- За даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції рішучих" для України в разі досягнення мирного врегулювання.
- 4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.
- Наприкінці квітня ЗМІ повідомляли, що США в приватних розмовах останніми тижнями висловлювали готовність надати безпекові гарантії для військового контингенту "коаліції охочих", який може бути розміщений в Україні після досягнення мирної угоди з Росією.