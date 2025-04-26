Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США приватно погодилися надати гарантії безпеки для військ "коаліції охочих" в Україні – ЗМІ

Іван Д'яконовСубота, 26 квітня 2025, 03:12
США приватно погодилися надати гарантії безпеки для військ коаліції охочих в Україні – ЗМІ
Кір Стармер. Фото: Getty Images

США в приватних розмовах останніми тижнями висловлювали готовність надати безпекові гарантії для військового контингенту "коаліції охочих", який може бути розміщений в Україні після досягнення мирної угоди з Росією.

Джерело: The Telegraph

Деталі: За даними видання, британські високопосадовці визнають, що конкретні гарантії з боку США залишаються невизначеними.

Реклама:

Вашингтон досі офіційно не обіцяв військової підтримки у разі прямої атаки з боку Росії, а Трамп публічно неодноразово відмовлявся від ідеї надання гарантій безпеки. Проте, за інформацією видання, у приватних перемовинах останніми тижнями американські переговорники чітко дали зрозуміти, що готові надати підтримку західним силам.

Дослівно: "Одним із видів такої підтримки є обмін розвідданими, що вже давно є основою "особливих відносин" між США і Великою Британією.

Інший – це логістична допомога. Європейські літаки, кораблі та наземні сили потребуватимуть постачання та допомоги в аналізі переміщень російських військ в Україні й за її межами".

РЕКЛАМА:

Деталі: Британські високопосадовці наголошують на тому, що важко передбачити, що саме й коли схвалить Трамп.

"Перемовини тривають, і він (Трамп – ред.) уже кілька разів заявляв, що підтримає нас, як ви знаєте. Я чітко заявив, що це важливий компонент усього, що ми плануємо", – сказав премєр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтервʼю The Telegraph.

Дослівно: "Оперативні перемовини щодо "коаліції охочих" були поділені на чотири умовні "сегменти" військової діяльності: "небо", "море", "суша" і "відновлення".

Перші два передбачають, що європейські союзники контролюватимуть повітряний простір над Україною та Чорним морем, щоб Росія не порушувала умов миру.

Третій сегмент стосується військ, розташованих безпосередньо на українській території. Водночас лінію фронту з Росією після можливого мирного договору утримуватимуть саме українські військові, а не західні.

Четвертий напрямок планів коаліції – "відновлення" – стосується довгострокового забезпечення української армії, яка нині вважається найбоєздатнішою в Європі".

Деталі: Очікується, що британська програма підготовки українських військових – операція Interflex – буде перенесена з Великої Британії на захід України. Проте можливість подальшого розгортання британських військових за межі цієї обмеженої участі досі розглядається.

Згідно з британськими планами, ці чотири елементи не обов’язково мають бути задіяні одночасно. Імовірно, одразу після досягнення перемир’я лише українські військові стримуватимуть ворога, а союзники приєднуватимуться поступово.

Водночас залишається відкритим питання, чи зможуть європейські союзники й надалі постачати зброю Україні після припинення вогню, і чи дозволять США продаж американського озброєння Києву, зазначають у виданні.

Передісторія:

  • Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.
  • З того часу відбулися декілька зустрічей коаліції у різних форматах. Зокрема, 15 березня на околицях Лондона зустрілись військові керівники, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.
  • За даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції рішучих" для України в разі досягнення мирного врегулювання. 
  • 4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.

допомога Україніросійсько-українська війнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп вимагає від України "невідкладного" підписання угоди про надра
Зеленський: В України недостатньо зброї, щоб повернути Крим, але світ може тиснути на РФ
Зеленський може не встигнути на прощання з Папою Римським, але Україна буде там представлена
Тактика захисту родини: партія "ЄС" прокоментувала позов Марини Порошенко про поділ майна
Справа на 17 мільярдів: Марина Порошенко через суд хоче поділити майно з Петром Порошенком
Кличко пояснив свої слова про відмову від територій як "тимчасового рішення"
Усі новини...
допомога Україні
Шмигаль: Україна очікує понад $39 млрд бюджетної підтримки в цьому році
Британія закупить для України новозеландські дрони на $40 млн
У Києві відновили відділення нефрології та діалізу "Охматдиту", яке постраждало через атаку РФ
Останні новини
03:48
Російський БпЛА вдарив по девʼятиповерхівці в Камʼянському: є постраждалі, серед них дитина
03:38
Україна отримає 270 млн євро через ЄБРР на підтримку енергетики
03:12
США приватно погодилися надати гарантії безпеки для військ "коаліції охочих" в Україні – ЗМІ
02:02
Кропивницький зазнав чергової атаки дронів: пролунало 10 вибухів
01:16
Між США та Україною є серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни – CNN
00:21
В застосунку "Армія+" з’явився навчальний курс про фінансову грамотність для військових
00:16
Президент Литви назвав "бомбою уповільненої дії" можливе визнання Криму за РФ
23:55
"Мої роботи затишні: вони запрошують, а не відштовхують". Розмова з художницею Анною Звягінцевою
23:48
Шмигаль: Україна очікує понад $39 млрд бюджетної підтримки в цьому році
23:24
Новини економіки 25 квітня: інфляційний звіт НБУ та поділ майна Порошенків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: