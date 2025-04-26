США приватно погодилися надати гарантії безпеки для військ "коаліції охочих" в Україні – ЗМІ

США в приватних розмовах останніми тижнями висловлювали готовність надати безпекові гарантії для військового контингенту "коаліції охочих", який може бути розміщений в Україні після досягнення мирної угоди з Росією.

Джерело: The Telegraph

Деталі: За даними видання, британські високопосадовці визнають, що конкретні гарантії з боку США залишаються невизначеними.

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Вашингтон досі офіційно не обіцяв військової підтримки у разі прямої атаки з боку Росії, а Трамп публічно неодноразово відмовлявся від ідеї надання гарантій безпеки. Проте, за інформацією видання, у приватних перемовинах останніми тижнями американські переговорники чітко дали зрозуміти, що готові надати підтримку західним силам.

Дослівно: "Одним із видів такої підтримки є обмін розвідданими, що вже давно є основою "особливих відносин" між США і Великою Британією.

Інший – це логістична допомога. Європейські літаки, кораблі та наземні сили потребуватимуть постачання та допомоги в аналізі переміщень російських військ в Україні й за її межами".

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Деталі: Британські високопосадовці наголошують на тому, що важко передбачити, що саме й коли схвалить Трамп.

"Перемовини тривають, і він (Трамп – ред.) уже кілька разів заявляв, що підтримає нас, як ви знаєте. Я чітко заявив, що це важливий компонент усього, що ми плануємо", – сказав премєр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтервʼю The Telegraph.

Дослівно: "Оперативні перемовини щодо "коаліції охочих" були поділені на чотири умовні "сегменти" військової діяльності: "небо", "море", "суша" і "відновлення".

Перші два передбачають, що європейські союзники контролюватимуть повітряний простір над Україною та Чорним морем, щоб Росія не порушувала умов миру.

Третій сегмент стосується військ, розташованих безпосередньо на українській території. Водночас лінію фронту з Росією після можливого мирного договору утримуватимуть саме українські військові, а не західні.

Четвертий напрямок планів коаліції – "відновлення" – стосується довгострокового забезпечення української армії, яка нині вважається найбоєздатнішою в Європі".

Деталі: Очікується, що британська програма підготовки українських військових – операція Interflex – буде перенесена з Великої Британії на захід України. Проте можливість подальшого розгортання британських військових за межі цієї обмеженої участі досі розглядається.

Згідно з британськими планами, ці чотири елементи не обов’язково мають бути задіяні одночасно. Імовірно, одразу після досягнення перемир’я лише українські військові стримуватимуть ворога, а союзники приєднуватимуться поступово.

Водночас залишається відкритим питання, чи зможуть європейські союзники й надалі постачати зброю Україні після припинення вогню, і чи дозволять США продаж американського озброєння Києву, зазначають у виданні.

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