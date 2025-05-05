Фаворит президентських виборів у Румунії обіцяє посаду прем'єра проросійському Джорджеску

Румунський ультраправий політик Джордже Сіміон, який лідирує за результатами екзитполів першого туру президентських виборів, заявив, що у разі перемоги планує призначити прем’єр-міністром Келіна Джорджеску – політика, якому заборонено балотуватися через кримінальні звинувачення та зв’язки з фашистською організацією.

Джерело: Reuters

Деталі: Недільні президентські вибори в Румунії відбуваються через п’ять місяців після скасування попереднього першого туру через втручання Росії у виборчий процес і подальшу заборону на участь у виборах кандидата Джорджеску.

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Незважаючи на це, ультраправий націоналіст і євроскептик Сіміон, який балотувався замість Джорджеску, заявив про намір повернути його до влади на посаду очільника уряду.

"Якщо румунський народ захоче, є кілька способів, як Джорджеску можна повернути до керівництва, і ми ними скористаємося", – заявив Сіміон іноземним журналістам у неділю.

"Ми можемо сформувати більшість і призначити його прем'єр-міністром; ми можемо провести дострокові вибори або оголосити референдум", – сказав Сіміон, не уточнюючи, який референдум він має на увазі.

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Дослівно: "Хоча президент у Румунії призначає прем'єр-міністра, він не може законно втручатися в спроби сформувати правлячу більшість у парламенті.

Дострокові вибори, які проводяться, якщо парламент відхиляє два запропоновані склади уряду протягом 60 днів, виглядають малоймовірними, оскільки такого ще ніколи не траплялося, і законодавці традиційно знаходять вихід із ситуації – хай навіть і суперечливий".

Деталі: 1 грудня в Румунії відбулися парламентські вибори, на яких партія AUR Сіміона та дві інші ультраправі сили отримали близько 35% місць.

Перспектива уряду на чолі з Джорджеску може збентежити інвесторів, оскільки він неодноразово заявляв, що підтримує націоналізацію та преференції для румунських компаній.

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Про Джордже Сіміона читайте у статті Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.

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