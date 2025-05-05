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США запроваджують 100% мита на іноземні фільми

Іван Д'яконовПонеділок, 5 травня 2025, 03:05
США запроваджують 100% мита на іноземні фільми
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп доручив розпочати процес запровадження 100% мита на всі фільми, зняті за кордоном, звинувативши інші країни у свідомому послабленні американської кіноіндустрії та загрозі національній безпеці.

Джерело: Трамп в соцмережі Х

Деталі: У своєму черговому дописі Трамп заявив про "швидку смерть" американської кіноіндустрії внаслідок "узгоджених дій інших держав", які пропонують "різні стимули", щоб переманити американських кіновиробників. На його думку, такі кроки не лише знижують економічну активність у США, а й становлять "інформаційно-пропагандистську загрозу" і "загрозу національній безпеці".

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Пряма мова: "Тому я уповноважую Міністерство торгівлі та Торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% мита на всі фільми, що потрапляють до нашої країни, вироблені за кордоном. Ми знову хочемо, щоб кіно робили в Америці!"

Передісторія: 

  • Раніше Трамп стверджував, що його глобальна тарифна політика є "війною зі світом", а потім сказав, що це "зовсім не війна", посилаючись на країни, які відряджають світових лідерів до США для переговорів. Він додав, що ці країни "цілують мене в дупу".

СШАкінотарифи
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