Праворадикальний євроскептик Сіміон переміг у першому турі президентських виборів у Румунії

Лідер ультраправої румунської партії "Альянс за Союз румунів" (AUR), яка відзначилась закликами до анексії частини молдовської та української територій, Джордже Сіміон та ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан виходять до другого туру президентських виборів у Румунії.

Джерело: Digi24.ro

Деталі: Після підрахунку 99,89% бюлетенів встановлено, що Сіміон посів перше місце, отримавши 40,87% голосів. Дан набрав 20,97%, випередивши кандидата від правлячої коаліції Кріна Антонеску, який отримав 20,13% голосів.

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Екзитпол, проведений компанією Avangarde, прогнозував, що Сіміон посяде перше місце з 30% голосів виборців усередині Румунії. Друге місце за цим прогнозом ділили Антонеску і Дан – по 23%.

Перемога Сіміона, за словами політичних оглядачів, може ізолювати країну, підірвати приватні інвестиції та дестабілізувати східний фланг НАТО, де Україна вже третій рік протистоїть російському вторгненню.

Довідково: Партія AUR, лідером якої є Сіміон, виступала проти надання Україні зброї та категорично заперечувала передачу Києву румунських систем ППО Patriot.

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Також AUR виступала проти транзиту української сільськогосподарської продукції територією Румунії та намагалася організовувати протести на кордоні.

Один із керівників AUR, Клаудіу Тирзіу, висловлювався за необхідність приєднання українських територій, які колись належали Румунії, заявляючи, що без такого "об’єднання" Румунія нібито не зможе реалізуватися як держава.

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Про Джордже Сіміона читайте у статті Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.

Передісторія: