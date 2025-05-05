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Праворадикальний євроскептик Сіміон переміг у першому турі президентських виборів у Румунії

Іван Д'яконовПонеділок, 5 травня 2025, 04:56
Праворадикальний євроскептик Сіміон переміг у першому турі президентських виборів у Румунії
Джордже Сіміон. Фото: Х/DG_Porro

Лідер ультраправої румунської партії "Альянс за Союз румунів" (AUR), яка відзначилась закликами до анексії частини молдовської та української територій, Джордже Сіміон та ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан виходять до другого туру президентських виборів у Румунії.

Джерело: Digi24.ro

Деталі: Після підрахунку 99,89% бюлетенів встановлено, що Сіміон посів перше місце, отримавши 40,87% голосів. Дан набрав 20,97%, випередивши кандидата від правлячої коаліції Кріна Антонеску, який отримав 20,13% голосів.

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Екзитпол, проведений компанією Avangarde, прогнозував, що Сіміон посяде перше місце з 30% голосів виборців усередині Румунії. Друге місце за цим прогнозом ділили Антонеску і Дан – по 23%.

Перемога Сіміона, за словами політичних оглядачів, може ізолювати країну, підірвати приватні інвестиції та дестабілізувати східний фланг НАТО, де Україна вже третій рік протистоїть російському вторгненню.

Довідково: Партія AUR, лідером якої є Сіміон, виступала проти надання Україні зброї та категорично заперечувала передачу Києву румунських систем ППО Patriot.

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Також AUR виступала проти транзиту української сільськогосподарської продукції територією Румунії та намагалася організовувати протести на кордоні.

Один із керівників AUR, Клаудіу Тирзіу, висловлювався за необхідність приєднання українських територій, які колись належали Румунії, заявляючи, що без такого "об’єднання" Румунія нібито не зможе реалізуватися як держава.

Читайте також: Атака РФ не тільки на Румунію: чому вибори 4 травня матимуть значення для всієї Європи.

Про Джордже Сіміона читайте у статті Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.

Передісторія:

  • Вибори у Румунії 4 травня є повторними – попередні, що відбулися у листопаді 2024 року, були анульовані через підозри у зовнішньому втручанні Росії, зокрема, на користь ультранаціоналіста Келіна Джорджеску, якого згодом усунули від участі в новому голосуванні.
  • Румунський ультраправий політик Джордже Сіміон заявив, що у разі перемоги планує призначити прем’єр-міністром проросійського Джорджеску – політика, якому заборонено балотуватися через кримінальні звинувачення та зв’язки з фашистською організацією.
  • Він також обіцяв припинити підтримку українських біженців у разі обрання президентом.
  • 15 листопада 2024 року лідеру AUR Джордже Сіміону було заборонено в’їзд до України за системну антиукраїнську активність.
  • У Молдові заборона діє з 2018 року, і у 2023-му її продовжили ще на пʼять років.

вибориРумунія
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