Ексгумація на Тернопільщині завершується: уже знайшли останки понад 30 людей – Мінкультури

Наразі завершується польовий етап дослідження у межах українсько-польської експедиції на території колишнього села Пужники Тернопільської області – там знайшли останки понад 30 осіб, повідомили в Міністерстві культури і стратегічних комунікацій.

Джерело: сайт Мінкультури

Пряма мова заступника міністра культури з питань європейської інтеграції Андрія Наджоса: "Станом на сьогодні, віднайдено останки понад 30 осіб. Ексгумовано більше 20 осіб. Крім того, було виявлено і вилучено досить значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет, хрестиків".

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Деталі: За його словами, остаточну кількість загиблих можна буде встановити лише після вилучення усіх останків та проведення антропологічних досліджень.

Наджос додав, що "спільна експедиція працює дуже чітко та злагоджено", усі роботи на місці планують закінчити орієнтовно за 2 тижні.

Потім науковці відберуть генетичний матеріал для подальшого порівняльного аналізу ДНК.

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Наджос також підкреслив, що Україна та Польща домовилися, що перепоховання останків відбудеться на кладовищі на території села Пужники.

Також сторони ведуть перемовини про створення єдиного звіту за результатами ексгумацій.

"Ця історія може стати новітньою сторінкою у спільному трактуванні минулого. Ми шукаємо те, що нас об’єднує, а не те, що роз’єднує. Наше доброзичливе ставлення мотивує польських партнерів допомагати нам в проведенні пошукових робіт на території Польщі", – підсумував Наджос.

Що було раніше: 24 квітня в Тернопільській області, на місці зниклого села Пужники, розпочали ексгумацію тіл польських громадян, які загинули в 1945 році.

Передісторія: