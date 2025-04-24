На Тернопільщині розпочали ексгумацію останків поляків, загиблих у 1945 році

Пужники, пошуки масового поховання у липні 2023 року. Ексгумація польських жертв Української повстанської армії. фото: Войтек Ярґіло / PAP

24 квітня в Тернопільській області, на місці зниклого села Пужники, розпочали ексгумацію тіл польських громадян, які загинули в 1945 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польську радіостанцію RMF FM

Деталі: Ексгумаційні роботи проводить польсько-українська група дослідників, до складу якої входять, зокрема, судові медики, археологи, генетики та антропологи.

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З польської сторони на місці працюють дослідники з Фонду "Свобода і демократія", науковці з Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам'яті. У роботах також беруть участь представники української фундації "Волинські старожитності".

"У Пужниках загинули польські громадяни, чиї особи встановлено. Ми хочемо встановити всіх жертв тієї драматичної ночі 1945 року і провести гідне поховання. На це чекають родини, які живуть і долучаються до процесу, наприклад, передаючи генетичний матеріал", – сказав перед початком ексгумації Мацей Врубель, державний секретар польського Міністерства культури і національної спадщини.

За оцінками, під час трагічних подій у 1945 році у Пужниках загинули близько 80 осіб.

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Роботи є непростими, оскільки кладовище і масове поховання, тобто місце, де проводять ексгумації, розташовані посеред лісу. Саме транспортування туди кількох тонн спеціалізованого обладнання було складним завданням.

Погана погода могла би стати викликом, ускладнивши доїзд. Однак сьогодні вранці на Тернопільщині погода сонячна.

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