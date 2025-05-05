СБУ затримала в Миколаєві російського інформатора з орбіти зрадника "Лохматого"

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаєві 31-річного інформатора РФ із мережі зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім "Лохматий"). Чоловік збирав для РФ дані про зосередження особового складу ЗСУ та військової техніки "в обхід" української ППО.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби рашистів отримати актуальні дані про оборону Миколаєва. За результатом роботи на випередження в обласному центрі затримано 31-річного місцевого інформатора РФ, який коригував удари по захисниках портового міста.

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Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ".

Деталі: Повідомляється, що інформатор окупантів намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп.

Усю додаткову інформацію зловмисник випитував у своїх знайомих – місцевих жителів – під час побутових розмов.

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Зловмисника затримали у його помешканні в Миколаєві.

Також в СБУ повідомляють, що чоловік працював на зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім "Лохматий"), який переховується у Донецьку і працює одразу на дві ворожі спецслужби: ФСБ та воєнну розвідку РФ. Загалом з початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила вже понад 30 інформаторів із мережі "Лохматого".

Під час обшуку у затриманого вилучено комп’ютерну техніку і телефон.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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