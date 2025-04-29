Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ: Працівниця міськради на Миколаївщині шпигувала для "Лохматого"

Валентина РоманенкоВівторок, 29 квітня 2025, 10:38
СБУ: Працівниця міськради на Миколаївщині шпигувала для Лохматого
фото прокуратури

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Миколаївщині 57-річну працівницю одного з управлінь Первомайської міськради, яка шпигувала за оборонцями південного регіону.

Джерело: СБУ, прокуратура Миколаївської області

Дослівно спецслужба: "СБУ затримала її, коли фігурантка знаходилася на нараді зі своїм керівництвом та колегами.

Реклама:

За матеріалами справи, зрадниця намагалася виявити "нові" локації підрозділів ЗСУ, куди вони перемістилися зі своїх стандартних пунктів базування після початку повномасштабної війни.

Також під час розвідвилазок агентка фіксувала маршрути руху, кількість та найменування військової техніки Сил оборони, що прямує до передової".

Деталі: За даними слідства, зібрану інформацію жінка "скидала" в шпигунський чат-бот, який адмініструє проросійський блогер Сергій Лебедєв (псевдонім "Лохматий"), що переховується у тимчасово окупованому Донецьку.

РЕКЛАМА:

Отримані розвіддані ворожий "адмін" переправляв своїм кураторам одразу з двох російських спецслужб – ФСБ та воєнної розвідки країни-агресора, зазначають в СБУ.

В ході обшуків у підозрюваної вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами підривної діяльності в інтересах Кремля.

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує покарання — п’ятнадцять років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Миколаївська областьСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Прем’єр Канади після перемоги його партії заявив, що старим відносинам зі США настав кінець
фото, відео Російський дрон влучив у будинок на Дніпропетровщині: загинула дитина, ще 4 людей поранені
Винищувач ВМС США впав у море з авіаносця USS Harry S. Truman і затонув – CNN
"Немає причин чекати 8 травня": Зеленський відповів на заяву Путіна про "перемир’я"
В Іспанії оголосили надзвичайний стан на тлі блекауту
Корецького обрали новим головою "Нафтогазу"
Усі новини...
Миколаївська область
На Миколаївщині чоловік кинув гранату в наряд поліції: загинув 21-річний сержант
Довелося "знешкодити": на Миколаївщині поліціянти врятували від собаки 9-річного хлопчика
Об'єднані заради відновлення: міжнародні партнери посилюють допомогу Україні
Останні новини
10:51
футболАртета вперше засяяв у ПСЖ: дебютував проти Шеви, жив з Роналдіньйо і виграв Кубок Інтертото
10:47
Одеські бізнесмени хочуть забудувати санаторій "Жовтень" у Кончі-Заспі
10:43
Мелоні: Перемир'я, оголошеного Путіним, недостатньо
10:41
Київська школа економіки придбала гольф-клуб на Оболоні за $18 млн під кампус
10:38
СБУ: Працівниця міськради на Миколаївщині шпигувала для "Лохматого"
10:35
Дронова атака на Київ: ППО збила 9 безпілотників, постраждали троє людей
10:31
Стало відомо, коли Корецький офіційно очолить "Нафтогаз"
10:29
У Чехії на мітингу популістів напали на хлопця з українським прапором
10:17
Курс валют у банках на 29 квітня: скільки коштують долар та євро
10:13
"Фейк і брехня": Трамп обурився через опитування про падіння свого рейтингу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: