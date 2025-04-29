СБУ: Працівниця міськради на Миколаївщині шпигувала для "Лохматого"

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Миколаївщині 57-річну працівницю одного з управлінь Первомайської міськради, яка шпигувала за оборонцями південного регіону.

Джерело: СБУ, прокуратура Миколаївської області

Дослівно спецслужба: "СБУ затримала її, коли фігурантка знаходилася на нараді зі своїм керівництвом та колегами.

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За матеріалами справи, зрадниця намагалася виявити "нові" локації підрозділів ЗСУ, куди вони перемістилися зі своїх стандартних пунктів базування після початку повномасштабної війни.

Також під час розвідвилазок агентка фіксувала маршрути руху, кількість та найменування військової техніки Сил оборони, що прямує до передової".

Деталі: За даними слідства, зібрану інформацію жінка "скидала" в шпигунський чат-бот, який адмініструє проросійський блогер Сергій Лебедєв (псевдонім "Лохматий"), що переховується у тимчасово окупованому Донецьку.

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Отримані розвіддані ворожий "адмін" переправляв своїм кураторам одразу з двох російських спецслужб – ФСБ та воєнної розвідки країни-агресора, зазначають в СБУ.

В ході обшуків у підозрюваної вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами підривної діяльності в інтересах Кремля.

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує покарання — п’ятнадцять років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.