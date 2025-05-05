Суд арештував ексзаступника Єрмака із заставою у 18 мільйонів
Суд відправив колишнього заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова під варту з можливістю внесення застави в розмірі 18 мільйонів гривень.
Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в коментарі УП
Деталі: На засіданні 5 травня Вищий антикорупційний суд зміну запобіжний захід Смирнову із застави на тримання під вартою з альтернативою застави 18 млн грн.
Що передувало: 16 квітня антикорупційні органи повідомили про нову підозру колишньому заступнику керівника ОП Андрію Смирнову – в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.
За даними слідства, підозрюваний у період 2019-2021 рр. незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини.
Смирнов уже притягується антикорупційниками до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.
Сам Смирнов відреагував на нову підозру, зазначивши, що НАБУ та САП поспішали вручити її, оскільки закінчуються строки розслідування по справі щодо незаконного збагачення.
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