Суд арештував ексзаступника Єрмака із заставою у 18 мільйонів

Смрнов з адвокатом на суді. фото - "Суспільне"

Суд відправив колишнього заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова під варту з можливістю внесення застави в розмірі 18 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в коментарі УП

Деталі: На засіданні 5 травня Вищий антикорупційний суд зміну запобіжний захід Смирнову із застави на тримання під вартою з альтернативою застави 18 млн грн.

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Що передувало: 16 квітня антикорупційні органи повідомили про нову підозру колишньому заступнику керівника ОП Андрію Смирнову – в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

За даними слідства, підозрюваний у період 2019-2021 рр. незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини.

Смирнов уже притягується антикорупційниками до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.

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Сам Смирнов відреагував на нову підозру, зазначивши, що НАБУ та САП поспішали вручити її, оскільки закінчуються строки розслідування по справі щодо незаконного збагачення.

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