Ексзаступнику Єрмака оголосили нову підозру

Антикорупційні органи повідомили про нову підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову – в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

Джерело: НАБУ, САП, джерела "Української правди"

Деталі: 16 квітня за дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про нову підозру Смирнову.

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Вказана особа вже притягується антикорупційниками до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.

За даними слідства, підозрюваний у період 2019-2021 рр. незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини. Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.

У 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. дол. США для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері – забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив "потрібне" рішення.

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Тож нині колишньому заступнику Єрмака інкриміновано одержання неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. дол. США та легалізацію незаконно набутих коштів, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України. Власнику будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, ймовірно причетні до скоєння злочину.

Доповнено: Смирнов відреагував на нову підозру. Зазначив, що НАБУ та САП поспішали вручити її, оскільки закінчуються строки розслідування по справі щодо незаконного збагачення.

Передісторія:

Детальніше читайте розслідування УП: "Big brother is" Офісу президента