Окупанти вчергове відмовились проводити військовий парад у Севастополі

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що військового параду у місті 9 травня не відбудеться і це узгоджено з Міноборони РФ.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Развожаєва: "Параду перемоги цього року не буде".

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Деталі: За його словами, рішення з цього питання погоджено з Міноборони РФ. Графік усіх заходів на 9 травня буде відомий організаторам, але публікувати його не будуть "зі зрозумілих причин".

Окупаційна влада планує покладання квітів і святкові концерти в усіх муніципалітетах, також проведуть онлайн "Безсмертний полк".

Російські окупанти не проводять військові паради у Севастополі 9 травня з 2023 року "з метою безпеки".

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Що було раніше: Російське Міноборони заявляло, що вночі 2 травня засоби ППО нібито знищили 121 "український безпілотник" над територією окупованого Криму і кількома регіонами РФ, Telegram-канали повідомляли про вибухи в низці населених пунктів у Криму.