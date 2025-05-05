Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Путіна заявили про необхідність його зустрічі з Трампом

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 травня 2025, 13:16
У Путіна заявили про необхідність його зустрічі з Трампом
володимир Путін, фото: Getty Images

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про необхідність зустрічі правителя Росії Володимира Путіна з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, але конкретики поки немає.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", російський "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Ми з вами неодноразово говорили, що така зустріч (між Путіним і Трампом - ред.) явно на слуху, і багато в чому ми вважаємо, що вона, звичайно ж, необхідна".

Реклама:

Деталі: За його словами, "але поки що якоїсь конкретики щодо цього немає". Пєсков сказав, що ця зустріч має бути відповідним чином підготовлена. "Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають", - зазначив він.

У відповідь на питання про можливість зустрічі на Близькому Сході з президентом США Дональдом Трампом, який планує поїздку в регіон із 13 до 16 травня, Пєсков сказав, що у Путіна поки немає в планах поїздок на Близький Схід у середині травня.

Раніше Трамп заявляв, що поки що не знає, чи може під час його візиту до Саудівської Аравії відбутися зустріч із Путіним. "Не знаю", - сказав він журналістам президентського пулу у відповідь на відповідне запитання.

РЕКЛАМА:

При цьому Трамп додав: "Треба подумати, я ще не думав про це".

Що було раніше:

  • Перед цим державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон відмовиться від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.
  • У Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль.
  • В інтерв’ю NBC News, Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може бути нездійсненним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". 

ПутінТрампросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Хвороба Кадирова прогресує, він шукає наступника – ЗМІ
Microsoft закрив Skype
Сирський: Курська операція за 9 місяців досягла більшості поставлених цілей
Суд арештував ексзаступника Єрмака із заставою у 18 мільйонів
Ексгумація на Тернопільщині завершується: уже знайшли останки понад 30 людей – Мінкультури
Президентські вибори в Румунії: російські хакери атакували урядові сайти
Усі новини...
Путін
Bild: Захід вважає, що Путін не може піти на мир через загрозу внутрішньополітичних проблем
Путін "сподівається", що Росії не буде потрібно застосовувати ядерну зброю в Україні
В партії Фіцо кажуть, що він досі планує їхати до Путіна на парад
Останні новини
14:49
Алмейда виграв Тур Романдії, історичне досягнення Бреннана. Підсумки тижня у велоспорті
14:47
До використання у ЗСУ допустили гусеничний робот "Віслюк"
14:30
Один з найбільших банків Польщі купують за майже 7 мільярдів євро
14:29
У Німеччині ХДС/ХСС та СДПН офіційно підписали коаліційну угоду
14:28
Китайські експортери "відмивають" товари через треті країни, щоб обійти мита Трампа
14:27
Як крутити педалі безпечно? Поліція нагадала правила дорожнього руху для велосипедистів
14:25
Арктичний газовий флот Росії поплив із Панами
14:19
мапаНа Сумщині закликають терміново евакуюватися мешканців двох міст на кордоні з РФ
14:18
За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 30,1 мільярдів гривень
14:17
Клон месенджера Signal, яким користується адміністрація Трампа, було зламано
Усі новини...
Реклама:
Реклама: