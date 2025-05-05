Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про необхідність зустрічі правителя Росії Володимира Путіна з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, але конкретики поки немає.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", російський "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Ми з вами неодноразово говорили, що така зустріч (між Путіним і Трампом - ред.) явно на слуху, і багато в чому ми вважаємо, що вона, звичайно ж, необхідна".

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Деталі: За його словами, "але поки що якоїсь конкретики щодо цього немає". Пєсков сказав, що ця зустріч має бути відповідним чином підготовлена. "Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають", - зазначив він.

У відповідь на питання про можливість зустрічі на Близькому Сході з президентом США Дональдом Трампом, який планує поїздку в регіон із 13 до 16 травня, Пєсков сказав, що у Путіна поки немає в планах поїздок на Близький Схід у середині травня.

Раніше Трамп заявляв, що поки що не знає, чи може під час його візиту до Саудівської Аравії відбутися зустріч із Путіним. "Не знаю", - сказав він журналістам президентського пулу у відповідь на відповідне запитання.

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При цьому Трамп додав: "Треба подумати, я ще не думав про це".

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