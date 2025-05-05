У Путіна заявили про необхідність його зустрічі з Трампом
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про необхідність зустрічі правителя Росії Володимира Путіна з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, але конкретики поки немає.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", російський "Интерфакс"
Пряма мова Пєскова: "Ми з вами неодноразово говорили, що така зустріч (між Путіним і Трампом - ред.) явно на слуху, і багато в чому ми вважаємо, що вона, звичайно ж, необхідна".
Деталі: За його словами, "але поки що якоїсь конкретики щодо цього немає". Пєсков сказав, що ця зустріч має бути відповідним чином підготовлена. "Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають", - зазначив він.
У відповідь на питання про можливість зустрічі на Близькому Сході з президентом США Дональдом Трампом, який планує поїздку в регіон із 13 до 16 травня, Пєсков сказав, що у Путіна поки немає в планах поїздок на Близький Схід у середині травня.
Раніше Трамп заявляв, що поки що не знає, чи може під час його візиту до Саудівської Аравії відбутися зустріч із Путіним. "Не знаю", - сказав він журналістам президентського пулу у відповідь на відповідне запитання.
При цьому Трамп додав: "Треба подумати, я ще не думав про це".
Що було раніше:
- Перед цим державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон відмовиться від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.
- У Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль.
- В інтерв’ю NBC News, Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може бути нездійсненним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть".