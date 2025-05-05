Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Арахамія прогнозує, що "слуги" в Раді підтримають ратифікацію угоди про надра з США  

Олександр ШумілінПонеділок, 5 травня 2025, 18:01
Арахамія прогнозує, що слуги в Раді підтримають ратифікацію угоди про надра з США  
Фото: Getty Images

Голова фракції "Слуга народа" у Верховній Раді Давид Арахамія очікує, що "слуги" підтримають ратифікацію угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду, коли це питання буде розглядатися у парламенті.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова голови фракції Давида Арахамії

Пряма мова Арахамії: "Найближчими днями на фракції ми обговоримо всі деталі, для цього ми запросили наших перемовників. Мій попередній прогноз, що все буде гаразд. І ми найближчим часом ратифікуємо цю угоду для того, щоб продовжувати нашу ефективну співпрацю зі Сполученими Штатами".

Реклама:

Деталі: Він позитивно оцінив настрої всередині фракції щодо цього питання і додав, що нардепи з фракції будуть підтримувати президента Володимира Зеленського.

"І ми розуміємо, що сьогодні головний перемовник зі Сполученими Штатами – президент Володимир Зеленський, і звичайно, ми будемо підтримувати його зусилля, спрямовані на посилення ефективності цих перемовин, і угода про економічну співпрацю – це логічне продовження таких зусиль", - підкреслив Арахамія.

Читайте також: Угода про надра стосується 57 мінералів, в ній ідеться про військову допомогу США: документ

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Прем'єр Денис Шмигаль сподівається, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня.
  • 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

АрахаміяСШАВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп про "триденне перемирʼя" Путіна: Здається, що це не велике досягнення, але це дуже багато
Опитування показало, що лідер ультраправих міг би перемогти на президентських виборах у Франції
Житло в Польщі масово скуповують іноземці: українці – попереду всіх
Росіяни поцілили дронами авто і мотоцикл: серед 8 поранених на Донеччині – двоє дітей
Незаконний бізнес на виплаті "бойових": на Донеччині затримали комбата
В Україні за рік кількість мільйонерів зросла на 6,6 тисяч
Усі новини...
Арахамія
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
Контакти з представниками Трампа можуть відбутися на початку лютого – Арахамія
Розслідування: Депутат від ОПЗЖ відбирає землі під курорт на Закарпатті, їх відвідував і Арахамія
Останні новини
02:16
Прем’єр Нідерландів: Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України
01:06
ЄС вперше призначив військового на чолі Європейського оборонного агентства
00:39
У Литві пропонують побудувати лінію оборони на кордоні з РФ і Білоруссю за мільярд євро
00:06
Російські дрони атакували Одещину: є загиблий
23:53
З головного опонента Орбана вже втретє хочуть зняти імунітет у Європарламенті
23:35
Новини економіки 5 травня: Microsoft закрив Skype, українці скуповують житло в Польщі
23:17
На Херсонщині від російського снаряда загинув чоловік
23:03
ЗМІ: Комісар Орбана хотів затримати план ЄС з відмови від російських енергоносіїв
23:02
відеоЧемпіонат світу зі снукеру вперше в історії сенсаційно виграв гравець із Китаю
22:40
Генштаб: Найгарячіша ситуація на фронті зберігається на чотирьох напрямках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: