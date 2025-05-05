Арахамія прогнозує, що "слуги" в Раді підтримають ратифікацію угоди про надра з США  

Голова фракції "Слуга народа" у Верховній Раді Давид Арахамія очікує, що "слуги" підтримають ратифікацію угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду, коли це питання буде розглядатися у парламенті.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова голови фракції Давида Арахамії

Пряма мова Арахамії: "Найближчими днями на фракції ми обговоримо всі деталі, для цього ми запросили наших перемовників. Мій попередній прогноз, що все буде гаразд. І ми найближчим часом ратифікуємо цю угоду для того, щоб продовжувати нашу ефективну співпрацю зі Сполученими Штатами".

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Деталі: Він позитивно оцінив настрої всередині фракції щодо цього питання і додав, що нардепи з фракції будуть підтримувати президента Володимира Зеленського.

"І ми розуміємо, що сьогодні головний перемовник зі Сполученими Штатами – президент Володимир Зеленський, і звичайно, ми будемо підтримувати його зусилля, спрямовані на посилення ефективності цих перемовин, і угода про економічну співпрацю – це логічне продовження таких зусиль", - підкреслив Арахамія.

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