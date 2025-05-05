У двох прикордонних громадах на Сумщині окупанти за день вбили трьох людей

Протягом понеділка росіяни з різного типу зброї завдавали удари по Білопільській та Ворожбянській громадах Сумської області, в результаті чого загинули три людини.

Джерело: повідомлення Сумської обласної прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 5 травня 2025 року протягом дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти обстрілюють з артилерії та скидають керовані авіаційні бомби на цивільну та критичну інфраструктуру Сумського району.

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Унаслідок атаки ворога в Білопільській громаді загинув 48-річний цивільний чоловік, іще один 34-річний чоловік отримав поранення.

У Ворожбянській громаді, за попередніми даними, несумісні із життям поранення отримали двоє чоловіків, троє осіб поранені, серед яких 16-річний хлопець".

Що цьому передувало:

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