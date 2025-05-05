На Сумщині закликають терміново евакуюватися мешканців двох міст на кордоні з РФ

На Сумщині неподалік від кордону з Росією просять терміново евакуюватися мешканців кількох населенних пунктів – Білопілля та Ворожби.

Джерело: голова Сумської РДА Михайло Мельник

Пряма мова: "Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00".

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Деталі: Мельник додав, що записатися на евакуацію можна цілодобово.

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