На Сумщині закликають терміново евакуюватися мешканців двох міст на кордоні з РФ
Понеділок, 5 травня 2025, 14:19
На Сумщині неподалік від кордону з Росією просять терміново евакуюватися мешканців кількох населенних пунктів – Білопілля та Ворожби.
Джерело: голова Сумської РДА Михайло Мельник
Пряма мова: "Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00".
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Деталі: Мельник додав, що записатися на евакуацію можна цілодобово.
Що було раніше:
- Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ.
- Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Курська операція, яка триває 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.