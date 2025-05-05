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На Сумщині закликають терміново евакуюватися мешканців двох міст на кордоні з РФ

Альона Мазуренко Понеділок, 5 травня 2025, 14:19

На Сумщині неподалік від кордону з Росією просять терміново евакуюватися мешканців кількох населенних пунктів – Білопілля та Ворожби.

Джерело: голова Сумської РДА Михайло Мельник

Пряма мова: "Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00".

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Деталі: Мельник додав, що записатися на евакуацію можна цілодобово.

 

Що було раніше:

  • Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ.
  • Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Курська операція, яка триває 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.

Сумська областьобстрілвійна
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