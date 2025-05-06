ЄС вперше призначив військового на чолі Європейського оборонного агентства

Країни Європейського Союзу погодили призначення німецького генерала Андре Денка головою Європейського оборонного агентства. Вперше з моменту створення структури її очолить військовий високого рангу.

Джерело: головна дипломатка ЄС Кая Каллас, передає "Європейська правда"

Деталі: 5 травня країни ЄС за рекомендацією Каллас погодили призначення німецького генерала Андре Денка на посаду очліьника Європейського оборонного агентства. Його термін повноважень офіційно почнеться з 16 травня. Генерал стане першим керівником агентства, який має вище військове звання.

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Каллас зазначила, що Денк має усі необхідні для цього професійні якості та глибоке розуміння оборонних потреб Європи.

I am glad to appoint General André Denk as Chief Executive of @EUDefenceAgency.



The agency's role in developing joint military capabilities and driving innovation is more crucial than ever.



General Denk’s leadership will be a real asset.

I look forward to our work together. pic.twitter.com/HZsG2GC4LD — Kaja Kallas (@kajakallas) May 5, 2025

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"В умовах, коли під нашими кордонами війна і перед усім ЄС постають гібридні загрози, робота ЄОА з розвитку спільних військових спроможностей та стимулювання інновацій в оборонній промисловості – важливіша, ніж будь-коли", – зазначила вона.

Денк до цього був заступником голови агентства з лютого 2023 року, та зокрема очолював зусилля щодо спільної купівлі країнами ЄС 155-мм боєприпасів для України.

Європейське оборонне агентство існує з 2004 року. Його правління складається з міністрів оборони країн-членів, що зустрічається двічі на рік. Головують на засіданнях керівник та високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки.

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