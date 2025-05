ЄС вперше призначив військового на чолі Європейського оборонного агентства

Країни Європейського Союзу погодили призначення німецького генерала Андре Денка головою Європейського оборонного агентства. Вперше з моменту створення структури її очолить військовий високого рангу.

Джерело: головна дипломатка ЄС Кая Каллас, передає "Європейська правда"

Деталі: 5 травня країни ЄС за рекомендацією Каллас погодили призначення німецького генерала Андре Денка на посаду очліьника Європейського оборонного агентства. Його термін повноважень офіційно почнеться з 16 травня. Генерал стане першим керівником агентства, який має вище військове звання.

Каллас зазначила, що Денк має усі необхідні для цього професійні якості та глибоке розуміння оборонних потреб Європи.

I am glad to appoint General André Denk as Chief Executive of @EUDefenceAgency.



The agency's role in developing joint military capabilities and driving innovation is more crucial than ever.



General Denk’s leadership will be a real asset.

I look forward to our work together. pic.twitter.com/HZsG2GC4LD