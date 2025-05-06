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ЄС вперше призначив військового на чолі Європейського оборонного агентства

Марія Ємець, Іван Д'яконовВівторок, 6 травня 2025, 01:06
ЄС вперше призначив військового на чолі Європейського оборонного агентства
Кая Каллас і Андре Денк. Фото: X/kajakallas

Країни Європейського Союзу погодили призначення німецького генерала Андре Денка головою Європейського оборонного агентства. Вперше з моменту створення структури її очолить військовий високого рангу. 

Джерело: головна дипломатка ЄС Кая Каллас, передає "Європейська правда"

Деталі: 5 травня країни ЄС за рекомендацією Каллас погодили призначення німецького генерала Андре Денка на посаду очліьника Європейського оборонного агентства. Його термін повноважень офіційно почнеться з 16 травня. Генерал стане першим керівником агентства, який має вище військове звання.

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Каллас зазначила, що Денк має усі необхідні для цього професійні якості та глибоке розуміння оборонних потреб Європи. 

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"В умовах, коли під нашими кордонами війна і перед усім ЄС постають гібридні загрози, робота ЄОА з розвитку спільних військових спроможностей та стимулювання інновацій в оборонній промисловості – важливіша, ніж будь-коли",  – зазначила вона. 

Денк до цього був заступником голови агентства з лютого 2023 року, та зокрема очолював зусилля щодо спільної купівлі країнами ЄС 155-мм боєприпасів для України. 

Європейське оборонне агентство існує з 2004 року. Його правління складається з міністрів оборони країн-членів, що зустрічається двічі на рік. Головують на засіданнях керівник та високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки. 

Передісторія:

  • Єврокомісія інвестує майже 1 млрд євро в рамках Європейського оборонного фонду (ЄОФ) для створення потужної та інноваційної оборонної промисловості в Європі. У проєктах вперше зможуть брати участь українські оборонні підприємства.
  • Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС готовий збільшити військову допомогу Україні, якщо миротворчі спроби Трампа закінчаться нічим.

ЄСЄврокомісія
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