Президент Польщі закликав Трампа змусити Путіна "укласти мир" – Politico

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом посилити економічний тиск на Росію, аби змусити її припинити війну проти України. Він вважає, що Трамп є єдиний хто здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Джерело: Дуда в інтерв'ю мережі Axel Springer Global Reporters Network, передає Politico

Деталі: У понеділок, 5 травня, Дуда заявив, що США мають у своєму розпорядженні інструменти, які можуть ефективно вплинути на Кремль. На його думку, лише Трамп, має реальні важелі тиску на російського правителя.

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Пряма мова: "Америка може застосувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Тож якщо хтось і здатен змусити Володимира Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів".

Деталі: Дуда наголосив, що Трамп "побачив реальну картину" після останніх дискусій із Путіним і має "необхідні інструменти, щоб заблокувати ключові інтереси Путіна".

Пряма мова: "Президент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні засоби, які можуть змусити Росію дотримуватися вимог. Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, особливо економічного характеру. Але я вірю, що президент Дональд Трамп здатен їх реалізувати".

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Деталі: Коментарі Дуди відображають сподівання багатьох європейських лідерів які покладають надії на Трампа, аби той використав свій вплив на Москву, оскільки наразі його тиск переважно був спрямований на Україну.

Трамп, зокрема, заявляв, що Україна не стане членом НАТО, а також пропонував мирні варіанти, які передбачали визнання Криму частиною Росії.

З моменту повернення у велику політику Трамп неодноразово заявляв про здатність завершити війну між Росією та Україною за 24 години. У межах цієї стратегії він відправляв свого представника Стіва Віткоффа до Москви для переговорів, однак ці зустрічі не призвели до послаблення російських вимог.

Дослівно: "Та, схоже, Трамп готовий змінити підхід. Після нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі Трамп заявив, що розглядає запровадження санкцій проти Росії у відповідь на продовження нападів на цивільну інфраструктуру".

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