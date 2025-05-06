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На Сумщині помер чоловік, який дістав поранення під час обстрілу 5 травня

Ірина БалачукВівторок, 6 травня 2025, 08:24
На Сумщині помер чоловік, який дістав поранення під час обстрілу 5 травня
Наслідки російських обстрілів на Сумщині. Фото ДСНС

Поранений внаслідок російського обстрілу 5 травня мешканець Сумщини помер у лікарні, таким чином російські атаки у понеділок забрали життя 4 мирних жителів регіону.

Джерело: голова Сумської ОВА Ігор Кальченко в Telegram

Пряма мова очільника області: "На превеликий жаль, у лікарні помер цивільний, який учора був поранений внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади".

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Деталі: Він нагадав, що чоловіка доставили у лікарню у вкрай важкому стані.

Загиблому було 34 роки.  

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що 5 травня росіяни з різного типу зброї завдавали удари по Білопільській та Ворожбянській громадах Сумської області, в результаті чого загинули три людини.

Сумська областьвійнажертви
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