На Сумщині помер чоловік, який дістав поранення під час обстрілу 5 травня
Вівторок, 6 травня 2025, 08:24
Поранений внаслідок російського обстрілу 5 травня мешканець Сумщини помер у лікарні, таким чином російські атаки у понеділок забрали життя 4 мирних жителів регіону.
Джерело: голова Сумської ОВА Ігор Кальченко в Telegram
Пряма мова очільника області: "На превеликий жаль, у лікарні помер цивільний, який учора був поранений внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади".
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Деталі: Він нагадав, що чоловіка доставили у лікарню у вкрай важкому стані.
Загиблому було 34 роки.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що 5 травня росіяни з різного типу зброї завдавали удари по Білопільській та Ворожбянській громадах Сумської області, в результаті чого загинули три людини.