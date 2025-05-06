На Сумщині помер чоловік, який дістав поранення під час обстрілу 5 травня

Поранений внаслідок російського обстрілу 5 травня мешканець Сумщини помер у лікарні, таким чином російські атаки у понеділок забрали життя 4 мирних жителів регіону.

Джерело: голова Сумської ОВА Ігор Кальченко в Telegram

Пряма мова очільника області: "На превеликий жаль, у лікарні помер цивільний, який учора був поранений внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади".

Реклама:

Деталі: Він нагадав, що чоловіка доставили у лікарню у вкрай важкому стані.



Загиблому було 34 роки.

Передісторія: