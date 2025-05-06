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Росіяни вдарили по Харкову 20-ма "Геранями": горів ринок "Барабашово"

Ірина БалачукВівторок, 6 травня 2025, 08:47
Росіяни вдарили по Харкову 20-ма Геранями: горів ринок Барабашово
Фото Суспільне. Харків

Внаслідок російського удару по Харкову горів найбільший ринок міста "Барабашово", а також пошкоджено житлові будинки і автомобілі, в області внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова очільника області: "Ворог поцілив 20 БпЛА типу "Герань-2" по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Індустріальному та Холодногірському по восьми локаціях. На найбільшому ринку міста – "Барабашово" – спалахнула пожежа". 

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Фото ДСНС

Деталі: За словами Синєгубова, близько 20 торговельних павільйонів знищено повністю, ще майже 80 – пошкоджено. Також під обстріл потрапили житлові будинки та припарковані авто. 

 
Фото ДСНС

Загалом окупанти атакували Харківщину 8 КАБами, 7 fpv-дронами та 20 БпЛА типу "Герань-2".

Внаслідок ворожих ударів в Ізюмському районі пошкоджено 14 приватних будинків, у Куп’янську районі – 2 приватних будинки, складське приміщення та 2 авто, у Харківському районі – 8 приватних будинків та пожежну частину.

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Передісторія:

Харківбезпілотникипожежа
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