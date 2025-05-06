Росіяни вдарили по Харкову 20-ма "Геранями": горів ринок "Барабашово"
Внаслідок російського удару по Харкову горів найбільший ринок міста "Барабашово", а також пошкоджено житлові будинки і автомобілі, в області внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram
Пряма мова очільника області: "Ворог поцілив 20 БпЛА типу "Герань-2" по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, Індустріальному та Холодногірському по восьми локаціях. На найбільшому ринку міста – "Барабашово" – спалахнула пожежа".
Деталі: За словами Синєгубова, близько 20 торговельних павільйонів знищено повністю, ще майже 80 – пошкоджено. Також під обстріл потрапили житлові будинки та припарковані авто.
Загалом окупанти атакували Харківщину 8 КАБами, 7 fpv-дронами та 20 БпЛА типу "Герань-2".
Внаслідок ворожих ударів в Ізюмському районі пошкоджено 14 приватних будинків, у Куп’янську районі – 2 приватних будинки, складське приміщення та 2 авто, у Харківському районі – 8 приватних будинків та пожежну частину.
Передісторія:
- Вночі 6 травня російські окупаційні війська масовано атакували ударними безпілотниками Харків. За дві години в місті зафіксували 20 влучань у різних районах. Повідомлялося про чотирьох постраждалих.