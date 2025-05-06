ЗМІ: У Німеччині спробують обрати канцлера з другої спроби у вівторок
Бундестаг спробує з другої спроби обрати нового канцлера Німеччини у другій половині дня 6 травня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на німецькі ЗМІ
Деталі: За інформацією парламентських кіл, отриманою виданням, ХДС/ХСС хоче провести другий тур вже у вівторок.
Для цього необхідно скоротити терміни другого туру, що, своєю чергою, вимагає двох третин голосів депутатів.
Це означає, що коаліція ХДС/ХСС та СДПН буде залежати від Лівої партії або "Альтернативи для Німеччини".
За інформацією фракції ХДС/ХСС, всі парламентські фракції домовилися завершити вибори канцлера до п'ятниці.
За інформацією видання, вибори в Бундестазі планується продовжити о 15:00 вівторка.
Що передувало: 6 травня нижня палата німецького парламенту несподівано не змогла обрати Фрідріха Мерца канцлером з першої спроби.
Коаліція вирішила вдруге висунути Мерца у канцлери.
Варто зазначити, що в Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН, які домовилися про коаліцію і погодили те, що Мерц стане канцлером. Для обрання канцлером Мерцу потрібні 316 голосів.