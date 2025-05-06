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ЗМІ: У Німеччині спробують обрати канцлера з другої спроби у вівторок

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоВівторок, 6 травня 2025, 16:05
ЗМІ: У Німеччині спробують обрати канцлера з другої спроби у вівторок
Бундестаг. фото Getty Images

Бундестаг спробує з другої спроби обрати нового канцлера Німеччини у другій половині дня 6 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на німецькі ЗМІ

Деталі: За інформацією парламентських кіл, отриманою виданням, ХДС/ХСС хоче провести другий тур вже у вівторок.

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Для цього необхідно скоротити терміни другого туру, що, своєю чергою, вимагає двох третин голосів депутатів.

Це означає, що коаліція ХДС/ХСС та СДПН буде залежати від Лівої партії або "Альтернативи для Німеччини".

За інформацією фракції ХДС/ХСС, всі парламентські фракції домовилися завершити вибори канцлера до п'ятниці.

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За інформацією видання, вибори в Бундестазі планується продовжити о 15:00 вівторка.

Що передувало: 6 травня нижня палата німецького парламенту несподівано не змогла обрати Фрідріха Мерца канцлером з першої спроби.

Коаліція вирішила вдруге висунути Мерца у канцлери.

Варто зазначити, що в Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН, які домовилися про коаліцію і погодили те, що Мерц стане канцлером. Для обрання канцлером Мерцу потрібні 316 голосів.

Німеччина
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